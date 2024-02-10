土象星座好運鞋子加持　金牛座身價暴漲、處女座事業旺到爆

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小海布魯克老師指出，2024年不僅是萬眾矚目的龍年，也是西洋生命靈數「8」的一年，「8」是一個充滿魔力的數字。8橫放，就會變成了數學的無限大符號「∞」，宛如「莫比烏斯」，一個沒有起點與終點的永恆之環，不論自環上的任何一點開始，都得以無限的延伸與循環，為「力量牌」畫面中的女子注入無窮無盡、永恆不滅的神秘魔力。
土象星座整體而言，金龍年接地氣的能力是財富的金鑰，能夠腳踏實地的個人配件是首選。土象星座需要一雙好鞋，這雙鞋，會帶你到最美好的地方。引領時尚的Coco Chanel女士說：「穿對鞋子的女人永遠不會變醜。」穿上一雙好走的鞋吧！給你力量，讓你的行為舉止都變得截然不同，給你築夢踏實的行動力。至於男士們，懂得如何選雙有品味的休閒鞋，不僅是為自己的門面加分，也是進化成型男紳士的關鍵呢！能量選物 : 休閒鞋、運動鞋、各種鞋履及襪。能量精油 : 有機乳香、廣藿香、岩蘭草。幸運色 : 紅色。
給金牛座的金句是「點石成金」：接地氣、賺大錢！2024是金牛座點石成金、身價暴漲的一年，你的實力在專業領域獲得巨大認可，迎來升官跳槽的好運，不僅有機會拿到重要職位，想創業的金牛也能獲得強而有力的金主助力，有機會自立門戶，不妨衝一波，勇敢換跑道衝高格局。愛情方面，有伴的你，享受穩定踏實的幸福；單身的你，不妨主動釋出善意，巧妙拉近距離。
金牛座投資理財 : 金主挹注、鉅資上位，無論是拓展新業務、創業或經營副業，都有充裕資金與人脈，好好把握強而有力的資金後盾，火力全開衝刺事業，為新篇章拉開序曲。
給處女座的金句是「事業巔峰」：強勢席捲、事業旺到爆的一年，處女座的輝煌時代正式展開，好運後勢看漲，進度飛快如火箭噴射衝上天際。請大膽擁抱改變，機會屬於有實力的你，智慧與品德永遠是贏得尊重的不二法門，只要秉持一貫的服務熱誠，善用同理心與人共好，有機會在今年名利雙收。財運走揚。愛情是種朦朧的美感，擁有能屈能伸的柔軟身段方能穿梭自如。
處女座投資理財：正財豐盈，日進斗金的機會不少，總忍不住想好好犒賞自己。2024處女座開始整頓財務配置，積極成為金錢的主人，不妨認真研究投資管道，學習如何讓錢滾錢。
給摩羯座的金句是「如魚得水」：左右逢源、處處有人幫襯的一年，工作職場如魚得水、駕輕就熟，旁人眼中的疑難雜症，交到你手上都能輕鬆搞定、巧妙化解。交遊廣闊的你，2024將從眾聲喧嘩的絢爛生活回歸靜謐，重新定義友誼，擺脫人情束縛。進財穩定，偶爾有點手頭吃緊，但都能順利過關。今年不妨放膽嘗試新的賺錢機會或投資組合，有喜出望外的好機會等你去開發。
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