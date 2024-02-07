LINE爆災情！iPhone 15系列成重災區 閃退、過熱、耗電異常都來
LINE再傳出災情！PTT上有網友在iOS 版上發文指出，系統更新後LINE就出現異常，狀況為停留在綠色畫面進不去，重新下載後看似好轉，但並不持久，很快的又無法正常使用，讓原Po文者上網發文尋找同溫層問「有人LINE怪怪的嗎？」此文一出，果真吸引不少人回覆，閃退、耗電量異常、過熱等狀況不一，其中又以iPhone 15系列用戶最多。對此，LINE台灣官方僅簡單回覆《NOWnews》「會持續觀察用戶反饋」。
記者周淑萍/綜合報導
LINE目前在iPhone 上的最新版本為14.1.2版本，近日有網友上發文發覺得iOS 更新後LINE就變得怪怪的，使用上不同於以往的順暢，此文一出吸引不少同為受災戶的民眾回應，整理目前的狀況，大多數網友出現異常會是停留在綠色畫面後閃退，獲釋語音通話時會斷斷續續甚至被掛掉電話，更多是出現異常耗電、手機發燙狀況，就有網友表示，LINE語音通話一直被斷掉，讓他懷疑自己的手機壞掉。還有人沒有特別做什麼，一個下午就被吃掉41%電力，甚至直接噴掉53%電量。同溫層逐漸加厚，讓網友驚覺「原來不是個案」。
在這次的異常狀況內，iPhone 15系列用戶直接點出問題，有人提到使用「不知道為什麼超吃電，15 Pro買來第一次感覺到變溫」，升級到iOS 17.3用戶更是明確點出LINE在背景狀態下會燙，關掉就正常，甚至被笑稱「增加暖手寶」功能。但災情似乎並非全面性，還是有人使用iPhone 15 Pro Max 更新到iOS 17.3後「一切正常」。
面對用戶的狀況，因無法確認民眾手機型號和作業系統版本，同時也沒有大量的一致情況發生，LINE台灣官方面對《NOWnews》的詢問，僅簡單回應「會持續觀察用戶反饋」，並沒有多做說明。有網友回應，原本LINE壞了一整天，然後就「突然」好了，看樣子或許等官方新版本推出後就會得到改善。