預測「有人願犧牲」下一秒游錫堃請辭　沈伯洋邀韓國瑜算塔羅牌

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沈伯洋說，為此還與太太分工，太太學習屬於占術的紫微斗數，屬於命定論，自己則是接觸卜術的塔羅牌，預測未來如果什麼都不做，可能會遇到什麼樣的狀況。起初自學塔羅牌，後來找老師學習蠻長一段時間，前後也蒐集了30、40副塔羅牌，如今只要出遠門都習慣算一下，看看旅途中是否有意外來警惕自己。
對於未來國會工作狀況，沈伯洋則直接拿出塔羅牌預測，包括過去、現在與未來的狀況。牌面顯示，過去認為立委工作是全新的冒險，可能是好的方向或是遭遇阻礙，是非常開放的牌；而現在的狀況則是，解讀會準備各式各樣的知識想要往前衝。
至於未來，沈伯洋分析會在立委工作孕育很多原則，未來要有自己的價值觀，因為政治上很多事情必須妥協，但很多原則是不能讓步的，像是國家安全與兒童福利等，將來會維護自己重要的價值。
但提及結果，沈伯洋認為不是多好的牌，可能會面臨必須要選擇卻不知道如何決定的狀況。並建議他在立委工作要多跟別人學習並求助於人，但不一定是非常有權威的人。
沈伯洋說，最有趣的是其中一張「倒吊人」，意指在工作環境中有人犧牲，但像是願意犧牲，並沒有因此感到不舒服，這幾個月會有這樣的人。而在受訪過程中，則正巧傳出民進黨不分區立委游錫堃請辭消息。
沈伯洋表示，看來立委工作近3個月狀況沒有太糟，同時間拿出手機拍下牌面，也非常歡迎立法院長韓國瑜與立院同事，不分黨派，都可以找來他。
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