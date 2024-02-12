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預測「有人願犧牲」下一秒游錫堃請辭　沈伯洋邀韓國瑜算塔羅牌

▲沈伯洋透過塔羅牌來看自己未來3個月立委工作狀況，提及有人會自願犧牲，正巧傳出民進黨不分區立委游錫堃請辭消息。（圖／記者陳威叡攝）
▲沈伯洋透過塔羅牌來看自己未來3個月立委工作狀況，提及有人會自願犧牲，正巧傳出民進黨不分區立委游錫堃請辭消息。（圖／記者陳威叡攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨新科立委沈伯洋日前上了脫口秀《賀瓏夜夜秀》，秀出一手塔羅牌成為話題，沈伯洋日前接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，因輔導青少年緣故自學塔羅牌，以算命之名行教誨之實，如今成為生活的一部分，預測未來可能遭遇的狀況來警惕自己，另預測就任立委工作狀況，表示「結果不算太差」，但提及未來有人自願犧牲，而當下正巧傳出民進黨不分區立委游錫堃請辭消息。最後沈伯洋也非常歡迎立法院長韓國瑜與立院同事，不分黨派都可以找來他占卜。

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在《賀瓏夜夜秀》中秀出塔羅牌占卜引發熱議，沈伯洋表示，會接觸塔羅牌是因為過去進行青少年輔導時，如果只是單純地說「好好讀書未來就是你的」等話，要青少年去想很長遠的事情並不容易，但透過塔羅牌來鼓勵他們，就會產生很好的效果，且抽牌過程中就要說出自己的狀況，藉由塔羅進行兩個人的溝通。

沈伯洋說，為此還與太太分工，太太學習屬於占術的紫微斗數，屬於命定論，自己則是接觸卜術的塔羅牌，預測未來如果什麼都不做，可能會遇到什麼樣的狀況。起初自學塔羅牌，後來找老師學習蠻長一段時間，前後也蒐集了30、40副塔羅牌，如今只要出遠門都習慣算一下，看看旅途中是否有意外來警惕自己。

對於未來國會工作狀況，沈伯洋則直接拿出塔羅牌預測，包括過去、現在與未來的狀況。牌面顯示，過去認為立委工作是全新的冒險，可能是好的方向或是遭遇阻礙，是非常開放的牌；而現在的狀況則是，解讀會準備各式各樣的知識想要往前衝。

至於未來，沈伯洋分析會在立委工作孕育很多原則，未來要有自己的價值觀，因為政治上很多事情必須妥協，但很多原則是不能讓步的，像是國家安全與兒童福利等，將來會維護自己重要的價值。

但提及結果，沈伯洋認為不是多好的牌，可能會面臨必須要選擇卻不知道如何決定的狀況。並建議他在立委工作要多跟別人學習並求助於人，但不一定是非常有權威的人。

沈伯洋說，最有趣的是其中一張「倒吊人」，意指在工作環境中有人犧牲，但像是願意犧牲，並沒有因此感到不舒服，這幾個月會有這樣的人。而在受訪過程中，則正巧傳出民進黨不分區立委游錫堃請辭消息。

沈伯洋表示，看來立委工作近3個月狀況沒有太糟，同時間拿出手機拍下牌面，也非常歡迎立法院長韓國瑜與立院同事，不分黨派，都可以找來他。

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