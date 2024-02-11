風象星座理財幸運物香水　天秤座彎道超車、水瓶座豔福不淺

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小海布魯克老師指出，2024年不僅是萬眾矚目的龍年，也是西洋生命靈數「8」的一年，「8」是一個充滿魔力的數字。8橫放，就會變成了數學的無限大符號「∞」，宛如「莫比烏斯」，一個沒有起點與終點的永恆之環，不論自環上的任何一點開始，都得以無限的延伸與循環，為「力量牌」畫面中的女子注入無窮無盡、永恆不滅的神秘魔力。
針對風象星座，小海布魯克老師指出，以氣開運，啟動愛情魔法！香氣是一種閉上眼也可以感受的美麗，風象星座想要2024年想要終結單身，或發展出一段浪漫戀曲，不妨用選擇性感優雅兼具的香氣，在無形中展露你的魅力、釋放曖昧訊號，保證回頭率超高，促使愛情早日萌芽！香水、精油薰香或是時下流行的室內擴香都是不錯的選擇唷！能量選物 : 香氛、精油、室內擴香組。能量精油 : 澳洲檀香、有機柑橘、玫瑰草。幸運色 : 綠色。
給雙子座的金句是「鳳凰展翅」：突破桎梏、揮別轉型期陣痛！該還的人情債工作債，都在去年告一段落。雙子們2024化身涅槃重生的鳳凰，在新的一年展翅高飛、光芒萬丈。「間歇配速、先蹲後跳」為最高指導原則，1-4月為沉潛期。5月後是重返榮耀的關鍵時刻，創業跳槽、遇見真愛都能如願，翻轉人生的契機就在電光火石霎那間，請保持最佳狀態，別讓好運擦身而過。
雙子座投資理財：收入優渥，靠專業知識煉金；善於蓄財，能量入為出。具備把資訊轉化為知識的優異才能，提升專業能力，身價自然水漲船高，業績好人氣旺，財務蒸蒸日上。
給天秤座的金句是「名揚四海」：天秤座是2024彎道超車的人生贏家，堪稱地表最強錦鯉，特別是5月後更是一路開掛，機會紛至沓來。諸多星體加持，為你帶來好名聲與豐沛海外資源，出國工作、旅遊不間斷，甚至有機會移居海外，無論各種工作面試、考試，都是滿貫大贏家，即便是門檻最高的公職考試、國家考試也有機會高分登榜、傲視群雄。幸運期5、6、8~10月。
天秤座投資理財：手邊現金算充裕，能享受消費樂趣的一年。想提高身價就得將焦慮化為行動，付出努力認真開拓財源，多勞多得；建議用記帳方式提醒自己金錢流向，調整支出習慣。
給水瓶座的金句是「桃花甦醒」：魅力燃燒、豔福不淺的一年，2024水瓶座舉手投足都是矚目焦點，生活充滿粉紅泡泡，人見人愛、時不時有曖昧機會，可能閃電墜入情網或戀情發生戲劇化轉折，有機會奉子成婚。單身的有機會遇見真愛桃花；有伴的人，謹慎拿捏分寸，以免不慎暈船發生意外插曲。特別是5/26之後進度堪比龍捲風，閃婚閃戀閃孕，各種囍事都有可能發生。
水瓶座投資理財 : 把算盤拿出來精打細算一番吧！解決財務漏洞，重整財務布局，某些已經長期沒有進展的投資，也該尋找停損點在今年適時出場轉換標的。天道酬勤，正財穩健。
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