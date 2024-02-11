水象星座理財幸運物「放飛」　天蠍投資主戰場、雙魚人脈就是金脈

我是廣告 請繼續往下閱讀
小海布魯克老師指出，2024年不僅是萬眾矚目的龍年，也是西洋生命靈數「8」的一年，「8」是一個充滿魔力的數字。8橫放，就會變成了數學的無限大符號「∞」，宛如「莫比烏斯」，一個沒有起點與終點的永恆之環，不論自環上的任何一點開始，都得以無限的延伸與循環，為「力量牌」畫面中的女子注入無窮無盡、永恆不滅的神秘魔力。
針對水象星座，小海布魯克老師指出：Work Hard, Play Hard！認真工作用力玩，是水象朋友2024的最高指導原則。新的一年你們時不時都有想放飛自我去流浪的衝動，與旅行有關的單品是今年的首選，像是帶你行遍天下的球鞋、旅行箱，或是以飛機、火箭作為設計元素的服裝飾品。此外，可以轉移焦慮、緩解壓力的擠壓玩具、療癒小物…等，也是不錯的選擇，幫助水象子民釋放情緒能量，保持身心靈平衡。能量選物 : 旅行箱、球鞋、紓壓玩具。能量精油 : 澳洲檀香木、有機橙、天竺葵。幸運色 : 橙色
給巨蟹座的金句是「寵辱不驚」：韜光養晦找自己！2024是巨蟹座重整腳步的一年。適當放鬆休息，泡湯冥想閱讀，嘗試療癒手作、大啖美食或是來場小旅行，可以幫你卸下心理負擔與自我懷疑，找回追尋夢想的動力與對生活的熱愛。一整年低調蟄伏是為了蓄積能量、蛻變轉型，才能面對2025人生大動向機會與挑戰。新戀情方面，培養運動習慣有助於邂逅心動之人。
巨蟹座的投資理財：開拓財源，斜槓兼職或評估新投資，即便初期報酬不高，但都是為長遠未來轉型鋪路，職場正財收入穩定，同時也有獎金、利息、版稅或投資收益等額外收入。
給天蠍座的金句是「慧眼如炬」：過與業界翹楚合作，聯手擊出夢幻全壘打！2024是天蠍座被外界看重、忙碌且混亂的一年，透過客戶、合作夥伴轉介，出現額外生意訂單；過往專案也陸續回饋報酬，業績大幅成長，成果斐然。其實，投資理財才是天蠍今年的主戰場，富貴險中求，投資讓身價水漲船高，不妨好好下功夫研究，趁財運旺時好好賺一波。注意肝臟保養。
給雙魚座的金句是「反璞歸真」：自我與他人之間的平衡，雙魚座2024年的重要課題。漸漸地體會到，無論愛情友情或親情，都得雙向奔赴，勉強無法長久，感謝緣分讓彼此都蛻變成更好的自己。與其對愛情人際患得患失，倒不如把時間精力聚焦事業領域，去蕪存菁的人際關係有助於找回工作幹勁與熱忱。別忘了照顧身心健康，適當地鍛煉運動，勿過勞避免過度犧牲。
給雙魚座的投資理財：人脈就是金脈，但水能載舟亦能覆舟。切勿過於樂觀，可能被朋友慫恿亂投資或亂買而破財。換言之，就是不要聽信關於“錢”的任何傳言，一個字都不要相信！
更多「龍華富貴發大財」相關新聞。