勞動部發錢！這7大行業勞工每月最高領9200元 逾300人年前拿到了
勞動部今年啟動「僱用安定措施」，明定7大行業放無薪假，勞工可申請薪資補貼，每人每月最高可領新台幣9200元，最多可領6個月。勞動部勞動力發展署今（7）日表示，共301件申請案都已審核完畢，並在今天前完成撥款，核撥率100%，讓民眾安心過好年。
記者李琦瑋／台北報導
為協助放無薪假的受僱勞工，勞動部今年啟動僱用安定措施，包括「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」、「旅行及其他相關服務業」等7大行業的受僱勞工，如在113年上半年期間（113年1月1日起至113年6月30日）與事業單位協議實施減班休息達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，最快可於113年1月31日起90日內，申領薪資補貼，請領月數最長為6個月。
勞動部說明，薪資補貼計算方式為，勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額的50%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領9200元。
根據勞動力發展署統計，自1月31日開放申請後，共有343件申請案，其中資料完整案件共301件，都已審核完畢，並在今天前完成撥款，核撥率100%。
勞動力發展署說，其他42件中，有8件因民眾無法在過年前完成補件而無法撥款，34件則是審查不通過，包括20件無薪資差額、10件未經地方政府列冊通報、3件的減班休息期間未在公告實施期間內，以及有1件是實施期間未達30日。