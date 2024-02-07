神隱！食藥署複驗出瘦肉精　王必勝關機了

6都市長滿意度！盧秀燕冠軍張善政墊底　柯文哲卸任台北人更快樂

▲盧秀燕在六都市長滿意度調查中奪冠。（圖／台中市府提供）
▲盧秀燕在六都市長滿意度調查中奪冠。（圖／台中市府提供）

記者何哲欣／台北報導

《TVBS民調中心》針對六都市長進行施政滿意度調查，結果顯示，六都市長中以台中市長盧秀燕的施政滿意度最高，繼續以67%滿意度居冠；高雄市長陳其邁滿意度由56%提升至63%，排名居次；台南市長黃偉哲滿意度也提高8個百分點至53%，排名第三。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過上任剛滿一年的台北市長蔣萬安與桃園市長張善政，在六都中敬陪末座，蔣萬安滿意度49%排名第四，張善政45%排第六，剛結束總統大選的新北市長侯友宜，滿意度48%排第五，也不理想，且侯友宜的滿意度，還從61%下滑13個百分點至48%，不滿意的比例為24%，都比其他五都市長高。

在市民光榮感方面，74%台中市民會以住在台中市為榮，比例高於另外五都，桃園市、台南市及高雄市皆有69%市民感到光榮；台北市民光榮感為64%，排名第五；而新北市民的光榮感則為57%，為六都之末，且較去年減少6個百分點。

《TVBS民調中心》也詢問民眾過去一年是否快樂，結果顯示，台中市民、台南市民及高雄市民感到快樂的比例均為65%，桃園市民有60%感到快樂，而台北市民感到快樂的比例為58%，25%不快樂，新北市民則有56%表示感到快樂，22%不快樂，23%沒有表示意見。雙北市民感到快樂的比例較低，不快樂的比例也較高。

特別的是，首都居民在前市長柯文哲卸任後，感到快樂的比例由44%提升14 個百分點、不快樂的比例降低13個百分點。

本次調查是TVBS民意調查中心於113年1月15日至2月5日晚間18：30至22：00進行的調查，以台灣6個直轄市中20歲以上民眾為母體，各直轄市有效樣本數：新北市927位、台北市907位、桃園市904位、台中市909位、台南市924位、高雄市926位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2 ~ 3.3個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

眾人為她抱屈！盧秀燕：對中央沒意見、不捨基層同仁被誤解

還盧秀燕公道！食藥署檢出台糖豬有瘦肉精　藍委要王必勝下台

不捨食安處公務員被打壓　盧秀燕暗批王必勝說法「令我瞠目結舌」

中捷補助比高雄少！盧秀燕：財政自律卻受罰、大家一起擺爛好了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞