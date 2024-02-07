百萬象迷注意！讀賣巨人、中信兄弟再售票　最低800元前進大巨蛋

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而隨著內野區加開，啦啦隊名單也重磅登場，原本就居人氣高峰的兩支中職啦啦隊，包含中信兄弟「Passion Sisters」、樂天桃猿「Rakuten Girls」，當然不能錯過讀賣巨人「VENUS」，三支啦啦隊陣容華麗曝光，感受國際賽事應援魅力！
應援名單
中信兄弟Passion Sisters：
峮峮、貴貴、小安、希希、君白、畇二、凱蒂、波波
樂天桃猿Rakuten Girls：
籃籃、十元、筠熹、Yuri、雅涵、若潼、菲菲、孟潔
讀賣巨人VENUS：
RUUNA、KARIN、RUUI、EMA、WAKANA、AMI、MANAMI、MIYUU
兩隊最強的啦啦隊陣容，不僅要把應援曲搬到臺北大巨蛋，更要透過大螢幕讓日本球迷感受台灣對棒球的熱情；遠道而來的「VENUS」據說為了這次友誼賽，特別準備專屬小驚喜，連讀賣巨人軍社長今村 司在去年啟售記者會也預告，除了一軍球員，也會帶領最強的啦啦隊陣容來台，絕對不輸給台灣，簡直讓人期待值拉滿！究竟台日人氣啦啦隊會擦出什麼火花呢？邀請球迷一同進場揭曉！
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」第三階段加開區域為內野上層，分別是L4本壘後方1,280元、一三壘側1,080元；L5區域最低票價800元起，將於2月16日 中午12:00準時在udn售票網開賣，建議球迷可提前至售票系統完成會員註冊，把握搶票時機。每位會員單筆訂單「單場」限購四張，盼能讓每位球迷都有入場機會。此外，主辦單位也開始陸續釋出少量內野席次，數量有限，有興趣的球迷請務必關注udn售票網。讀賣巨人軍非常重視這兩場交流賽，社長今村 司親口掛保證一定會帶領全一軍陣容來台應戰，如今終於達成球迷的願望，臺北大巨蛋不但首度開放外野第2層看台，現連內野上層看台都即將開放購票，無疑是台灣棒球史新的一頁。
由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」第三階段預售票將於2月16日中午12:00於udn售票網正式開賣（3/2中信兄弟https://reurl.cc/edqgRb；3/3樂天桃猿https://reurl.cc/Ojdgl3），最新消息請鎖定官網(https://reurl.cc/p5N8Qx)或官方粉絲專頁(https://reurl.cc/6QmXAd)。
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