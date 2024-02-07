NONO性騷案2件不起訴續查！小紅老師揭實際狀況：打官司不容易

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小紅老師指出，「其中有兩件聲請再議的發回續查，希望檢察官能夠明查綜觀全部的事證去審酌整個案件。」至於沒有再議的那件案子，則是不起訴處分已經確定了，讓她感嘆，「打官司真的不容易，我們其他9位女孩會帶著她的份繼續努力。」最後更寫下，「社會亂源何其多，大家都不該對惡勢力低頭，為自己勇敢一次。」字字句句都在勉勵大家。
據了解，針對3女的控訴，NONO否認，聲稱沒有印象，台北地檢署考量都只有一人單一指述，且無其他相關證據可供調查，查扣NONO手機也查無聯繫資料，不足以證明有強制猥褻犯行，全都不起訴。
事後，有2人聲請再議，而小紅老師也發聲懇求高檢署能聆聽被害人心聲。高檢署則認為，NONO性侵案，因被害人眾多，部分指控犯罪情節仍有疑點，尚待進一步查明，因此以北檢偵查未完備為由，將2件再議案均發回北檢續行偵查。
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