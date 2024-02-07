陳沂遭毆慘濺血「報警、驗傷過程」全曝光！怕仇家再上門動念離台

NONO性騷案2件不起訴續查！小紅老師揭實際狀況：打官司不容易

▲2起NONO被指控性騷擾的案件，從原本的不起訴變成再議續回。對此，小紅老師也解釋狀況，感嘆：「打官司真的不容易！」（圖／NOWnews資料照）
▲2起NONO被指控性騷擾的案件，從原本的不起訴變成再議續回。對此，小紅老師也解釋狀況，感嘆：「打官司真的不容易！」（圖／NOWnews資料照）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人NONO（陳宣裕）去年捲入MeToo性騷擾風波，遭網紅「小紅老師」指控涉嫌性侵至少25名女子，案件陸續調查中。不過，原本不起訴的3起案件，經由2位被害人聲請再議後，已發回北檢續查，引起外界關注。對此，小紅老師也解釋狀況，發文感嘆：「打官司真的不容易！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
小紅老師今日中午臉書解釋狀況，「首先，不起訴的部分不是針對我的，是其他被害人。其實1/24就發回了，但是我們尊重檢方偵查的程序及被害人的隱私，所以一直沒有對外發文，希望能夠聚焦在案件本身，為被害人掙得一個遲來的公平正義。」

1DX_2787.jpg
▲小紅老師承諾，包含她在內的9位女孩會持續努力。（圖／NOWnews資料照）
小紅老師指出，「其中有兩件聲請再議的發回續查，希望檢察官能夠明查綜觀全部的事證去審酌整個案件。」至於沒有再議的那件案子，則是不起訴處分已經確定了，讓她感嘆，「打官司真的不容易，我們其他9位女孩會帶著她的份繼續努力。」最後更寫下，「社會亂源何其多，大家都不該對惡勢力低頭，為自己勇敢一次。」字字句句都在勉勵大家。

據了解，針對3女的控訴，NONO否認，聲稱沒有印象，台北地檢署考量都只有一人單一指述，且無其他相關證據可供調查，查扣NONO手機也查無聯繫資料，不足以證明有強制猥褻犯行，全都不起訴。

事後，有2人聲請再議，而小紅老師也發聲懇求高檢署能聆聽被害人心聲。高檢署則認為，NONO性侵案，因被害人眾多，部分指控犯罪情節仍有疑點，尚待進一步查明，因此以北檢偵查未完備為由，將2件再議案均發回北檢續行偵查。

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

小紅老師再曝NONO性騷4受害者！3案提再議：我們沒有要這樣就算了

NONO涉嫌侵犯20女！10人提告3人不起訴　檢察官呼籲被害者1事

NONO被至少30人淚控伸狼爪！小紅老師逼他退演藝圈　懶人包一次看

北檢偵辦NONO涉性侵、性騷3女不起訴　高檢署將2案發回續查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞