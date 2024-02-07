Red Velvet瑟琪拒跳火紅「掐脖舞」 粉絲看完示範影片聯手抵制
中國抖音作為年輕人最愛用的社群平台，抖音神曲《科目三》魔性歌曲加上獨特的舞步，讓許多人爭相模仿，甚至連台北寧夏夜市都舉辦「科目三舞蹈競賽」吸引民眾爭相報名。近期，一首「掐脖舞」也風靡起來，韓團Red Velvet的成員瑟琪日前被網友要求在直播上表演「掐脖舞」，她當場拒絕，不少網友看了舞蹈影片以後紛紛搖頭，並要求全網抵制。
記者張一笙／綜合報導
「掐脖舞」，顧名思義就是將手做出掐脖子的手勢，一邊隨著節奏搖擺，另一手再賞巴掌，目前在抖音上擁有破億的觀看量。不少韓團女星如aespa的Winter、Karina、ITZY的有娜與彩領，以及Red Velvet的瑟琪都紛紛被要求在直播上表演。
近期，「掐脖舞」吹到南韓，不少韓國明星在視訊簽售會時，紛紛被粉絲要求示範，由於視訊簽售會是一對一進行，面對粉絲要求，偶像不敢直接拒絕。其中，瑟琪在看完「掐脖舞」影片後皺了皺眉，直接拒絕了粉絲的要求。
瑟琪拒絕表演的影片馬上在推特（現名：X）瘋傳，全世界網友卯起來轉發，不少韓國網友開始聯手抵制把純粹的暴力動作當作娛樂的「掐脖舞」，紛紛寄信向經紀公司投訴，遏止歪風。有網友表示「和掐脖舞比起來科目三真是好玩好看天真爛漫」、「比科目三更噁心的舞：掐脖舞」、「如果『科目三』是簡單的試探，那『掐脖舞』就是赤裸裸的暴力暗示」，但也有人認為「這只是一種藝術的表現」。
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