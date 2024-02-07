悍創向大聯盟爭取2026年經典賽主辦權！台北大巨蛋將會是主要場地
2026年即將迎來第六屆世界棒球經典賽（WBC），悍創運動行銷宣布近日已向主辦單位美國職棒大聯盟 （MLB）寄出申請資料，讓台北爭取成為預賽以及決賽主辦城市，且將會以台北大巨蛋為主辦場地。此外，2023年WBC分區預賽分別會在邁阿密、鳳凰城、東京以及台中等四個城市舉辦。
記者林之越/綜合報導
悍創運動行銷在新聞稿中表示，第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於2026年開，主辦單位美國職棒大聯盟 （MLB）近日將決定第六屆WBC預賽以及決賽主辦城市及場地。
為延續2023年WBC在台中市舉辦的熱潮，並希望凝聚全台灣球迷一起為中華棒球隊加油打氣，悍創運動行銷於日前已與中華民國棒球協會達成共識，再次共同合作正式向美國職棒大聯盟爭取第六屆WBC分區預賽主辦資格，目前大聯盟已收到資料並審核中。
2023年WBC分區預賽分別在四個城市舉行，分別是邁阿密、鳳凰城、東京以及台中，展望2026年經典賽，悍創運動行銷將盡全力爭取以台北大巨蛋為主辦城市及場地，如順利申辦成功，除了匯聚全台灣球迷的力量一起成為中華隊後盾，也希望藉由再次舉辦最高水準的國際棒球賽事，為台灣棒球發展寫下新的里程碑。
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