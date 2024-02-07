又被爆寄生國會！民眾黨立院黨團駁斥：沒把黨團當黨部用
民眾黨又被爆「寄生國會」，媒體報導，民眾黨主席柯文哲選後常到民眾黨立法院黨團開會，民眾黨黨工包括設計、社群等組長都在立法院黨團辦公室上班，民眾黨網軍總部更在民眾黨立法院黨團，民眾黨團要求媒體跟訪賓若沒事先預約，不得進入黨團。對此，民眾黨立院黨團今（7）日表示，柯文哲主席在黨部有辦公處所，因此並沒有把黨團當黨部使用之事。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團發布聲明表示，並沒有所謂的「網軍」在立院黨團，也並無報導中所謂的「寄生國會」，聯合報之報導內容，偏頗不實。柯文哲主席在黨團的活動，都是由黨團邀請柯文哲主席與會之會議。柯文哲主席在黨部有辦公處所，因此並沒有把黨團當黨部使用之事。
民眾黨指出，立法院駐衛警平時對於工作人員本來就都會把關確認立院助理識別證，而對於訪客也會主動確認身分並登記。民眾黨團已與立法院駐衛警同仁確認，關於空間進出管制一切均依立法院之規定。
民眾黨發言人李頂立澄清表示，民眾黨相關文宣部分都是黨部相關的編制，由黨部來支援黨團，做相關支應與支援，吃的是黨部的編制，選前與選後相關的編制都一樣。
針對進出管制部分，李頂立表示，立院出入大樓也是憑證出入，看有無立院採訪證，或是過去會看有無時代力量或民眾黨相關的職員證，每隔一陣子就會再炒一遍「寄生國會」，冷到的飯、餿掉的飯不用再熱炒了，不必再端出檯面。