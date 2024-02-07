IVE張員瑛親姊演員出道！挑戰反派「壞校花」 粉絲狂讚超強基因
南韓大勢女團「IVE」成員張員瑛，有著甜美精緻的臉蛋及9頭身的高䠷身材，且自帶高貴氣質，被粉絲稱為「人間洋娃娃」，近期大她3歲的親姊姊張多雅（音譯，장다아）以演員身分接力出道，演出首部作品《金字塔遊戲》，她在劇中飾演大反派「黑心班花」，該劇確定於29日上架，而她在預告中短短幾秒的畫面卻超級搶眼，引起大批粉絲驚呼「跟妹妹一樣美！」
記者張芸婷／綜合報導
張多雅跟隨妹妹張員瑛腳步出道，首部作品《金字塔遊戲》改編自同名人氣網漫，劇組於昨（6）日宣布她飾演受到全班喜愛的班花「白夏凜」，有著無邪、善良的漂亮臉蛋，但實際上卻是個心機重的大反派，預告中她僅短短幾秒的畫面，露出難以捉摸的笑容，片段一出立刻在評論區掀起超高討論度。
張多雅身為張員瑛親姊姊，早在接下戲劇時就引起熱烈討論，最初她拍攝廣告，以清新形象在演藝圈試水溫，當時甜美模樣被粉絲譽為「秀智接班人」，如今首部作品的預告片一出，不少粉絲認為跟張員瑛參加《PRODUCE 48》時期的長相非常像，紛紛留言「姐妹真的很像」、「比起照片，感覺影片好看很多」、「果然是一家人的基因，太神了」，並表示非常期待她的演技。
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