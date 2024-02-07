蘋果iPhone用戶對iOS 17沒信心！更新率不到8成 慘輸上一代iOS
蘋果在去年6月wwdc公開iOS 17作業系統，並照慣例於9月正式版上線開放給民眾更新，但更新的狀況並不踴躍，根據蘋果開發者最新公開資料顯示，在過去4年釋出的iPhone機型中，有76%的使用者安裝了iOS 17系統，但仍有20%的機型還在執行iOS 16，甚至4%使用更早的版本，相較於iOS 16，去年同期安裝率已經突破8成，顯示出民眾對於iOS 17似乎不太有信心。
記者周淑萍/綜合報導
iOS 17去年9月上線以來，將近半年的時間，安裝率卻不如上一代iOS 16，根據蘋果開發者網站公開資料顯示，在過去4年釋出的iPhone機型中，從iPhone 12到iPhone 15系列手機，截至目前為止有76%的使用者已經安裝了iOS 17作業系統，有20%的機型在還堅守iOS 16，其中更有4%運行更早的版本。
若以所有iPhone機型來看，iOS 17的安裝率為66%、iOS 16是23%、11%運行更早版本。對比去年同期，iOS 16在4年內的iPhone上安裝率達到81%，在所有iPhone為72%，顯示iOS 17還有進步空間。同時，早在去年iOS 17上線的18天時，就有一份統計資料顯示，iOS 17升級率僅為23%，升級率減少的原因，外界直指，因更新幅度小，升級後也不太會有感覺，甚至系統穩定度和整合性不高，讓人不敢貿然升級。
的確在iOS 17新系統上線初期可說是災情不斷，其中最讓大家卻步的就是耗電量的問題，異常耗電，讓iPhone 15系列被揶揄成「火龍果」，後來透過系統更新獲得改善。目前已經釋出到iOS 17.3，預料iOS 17.4會在3月登場，根據外電報導，為符合歐盟「數位市場法」的要求，針對歐盟地區做出3大改變，包括調降App Store佣金抽成比例、允許自訂預設瀏覽器、開放從App Store以外的地方安裝App，是否能因此提高下載率，頗值得關注。