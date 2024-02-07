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公司尾牙吃爭鮮　員工曝「這規定」太瞎：根本吃不飽

▲有網友分享公司年末尾牙辦在爭鮮還限制金額，Po文抱怨引起熱議。（示意圖／Canva）
▲有網友分享公司年末尾牙辦在爭鮮還限制金額，Po文抱怨引起熱議。（示意圖／Canva）

本報訊

歲末年終公司紛紛舉辦尾牙，有公司今年將尾牙辦在「爭鮮」迴轉壽司，有員工本來想說要吃個過癮，沒想到竟然有限額，一個人只能吃350元！！讓這名員工崩潰Po網抱怨「根本吃不飽」！

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該名員工在Mobile01分享自己的尾牙，開心今年難得要辦尾牙，而且還是吃爭鮮迴轉壽司，本來已經計畫好要吃哪些生魚片握壽司，而且還要趁尾牙大吃一頓，沒想到當天到場才知道一個人只能350元！等於一個人只能吃10盤握壽司，還是只能點最便宜的30元一盤，如果想吃好一點的食材像是和牛、干貝、比目魚等，隨便吃個幾盤就破表了，他也Po出自己的食量至少可以吃將近30盤，果然一場尾牙吃完，讓他根本沒吃飽，抱怨公司實在很瞎！
 

▲男網友發文抱怨今年公司終於有尾牙，卻只吃爭鮮。更扯的是公司還只讓每位員工只能吃350元引起大量討論。（圖／擷取自Mobile01）
▲男網友發文抱怨今年公司終於有尾牙，卻只吃爭鮮。更扯的是公司還只讓每位員工只能吃350元引起大量討論。（圖／擷取自Mobile01）
Po文一出引起大批網友替原Po打抱不平，有人直接留言吐槽「史上最瞎沒有之一」、「這篇不能讓我老闆看倒」、「你懂什麼開源之前要先節流」、不過也不是人人都有尾牙吃，有網友羨慕的說「爭鮮350差不多了」、「貴公司還有缺人嗎」，大部分的人還是覺得，公司辦尾牙應該”阿莎力”一點，都到爭鮮吃了就該讓員工吃個過癮！

究竟尾牙吃什麼好網友們議論紛紛，畢竟每年大家都會拿出來討論，規模大的席開百桌邀歌手表演，也有小公司自己訂桌聚餐，尾牙通常不跟員工收錢，不過有「限額」也算是罕見，難怪讓員工吃完滿肚子怨氣，恐怕比沒辦尾牙更令人生氣！

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