台糖陷毒豬肉疑雲！全聯公開「退貨政策」 家樂福台糖豬肉全停賣
台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市府與衛福部啟動雙軌複驗，今天公布均檢出西布特羅，農業部隨即公佈擴大檢驗檢果，研判僅為單一個案。但各通路也早在首次驗出後即下架停賣，全聯表示「若對該產品有疑慮，憑發票可退貨」；家樂福雖沒有販賣驗出瘦肉精的同批次商品，但已預防性下架所有台糖冷藏豬肉與冷凍豬肉。
記者鍾怡婷/綜合報導
台中市衛生單位2日公布，台糖梅花肉片驗出禁用瘦肉精西布特羅，並且台中市府與衛福部啟動雙軌複驗，今（7）日公布，食藥署檢出西布特羅0.001ppm，台中市衛生局則檢出0.002ppm。
不過，農業部今（7）日擴大檢驗台糖及肉品市場樣品298件皆未檢出含「瘦肉精西布特羅」，農業部表示目前只有1包檢出，研判是單一個案，並非系統性事件。
據悉，同批次產品共生產2730包，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等通路。
全聯表示，門市自2月2日起將該支品項該支批號商品下架，2月3日起該支品項不論批號全下架，並配合衛生單位抽查釐清，目前未恢復上架販售，消費者若對該產品有疑慮，憑原交易完整發票，至當時購物的分店，全聯會全力協助辦理退貨。
家樂福則回應，雖然賣場的台糖豬肉片非同批號商品，但有預防性下架，目前台糖的生鮮冷藏與冷凍豬肉（不包含加工食品）已在2月4日自主預防性下架，是否恢復上架販售還要再看後續台糖提出的相關檢驗證明。