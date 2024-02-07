特企／《蔚藍檔案》新學生「花子(泳裝)」 新春3星機率2倍UP
Nexon旗下手機遊戲《蔚藍檔案》即將於2月8日更新推出補課部成員之一的學生「花子(泳裝)」。玩家們可以透過慶典招募獲得隸屬於「三一綜合學園」的「花子(泳裝)」。身為振動攻擊類型的前鋒學生，「花子(泳裝)」在自身以外的我軍使用「EX技能」時，可以最多填充自己的水量表2個。使用「EX技能：我會多灑一點的♡」時，可以給予扇形範圍內的敵人強大的攻擊傷害，並且填充的水量表為1個以上時，可以立即使用「EX技能」。
除了新學生加入，本次改版新春期間，3星學生機率將2倍UP提高，同時也復刻七罪人之一「若藻」的招募。「若藻」身為神秘攻擊類型的前鋒學生，使用「EX技能：深紅的花占卜」時，可以給予1名敵人攻擊力比例的傷害，並且我方對目標造成的傷害會累積10秒，再以累積的數值追加造成神秘類型傷害。此外，《蔚藍檔案》將於2月20日上午2點59分以前進行各種獎勵3倍的活動，課程表、學園交流會等遊戲內容在各自活動期間內可以獲得的獎勵增加為3倍，支援玩家們的成長。2月10日(六)至2月12日(一)上午2點59分期間也將進行帳號經驗值2倍活動，是新玩家加入蔚藍檔案的最佳時期。
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