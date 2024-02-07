特企／致敬李小龍！《永劫無間》引爆首款武俠主題電競賽事熱度

2024猛龍過年《永劫無間》X「李小龍」聯動開啟，遊戲內將以致敬李小龍先生經典電影《龍之影》推出系列時裝及武器雙截棍，此外《永劫無間》研發團隊更統合「太極」、「少林」、「詠春」、「形意」、「八極」五大中國武術流派的文化精髓融入遊戲設計之中，讓刀刃相接的武俠戰場增加更多拳腳交錯的武鬥元素，遊戲以無拘武學致敬武學宗師，邀請玩家以武會友一同共鑄武道巔峰！
此次在台灣《永劫無間》X「李小龍」IP聯動特與現代亞洲風餐酒館【Zentopia】合作推出聯名主題餐點【萬劫不朽】，結合了電競文化和美食饗宴，共推出四道主餐、二款特調飲品，每道餐點都有《永劫無間》限定角色「李小龍」及「寧紅夜」人物插卡展現帥氣招式。活動期間凡點聯名飲品即贈李小龍杯墊乙張，數量有限送完為止。
不僅如此，永劫無間特舉辦「金劫寶台灣企劃」邀約各路創作者爭奪10萬獎金，是為創作者打造一個展現創意、贏得報酬並獲得曝光的絕佳機會！這個開放的平台歡迎所有創作者踴躍投稿，不論是視頻創作還是同人創作，都有機會在這裡發光發熱。參與者不僅有機會贏取豐厚的獎金，還有機會參加海外頒獎典禮，向全世界展現你的才華！
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