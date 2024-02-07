合法化後亂象多！泰國擬禁「娛樂用」大麻 限醫療用途可使用
泰國在2022年6月宣布大麻合法化，成為亞洲首個合法國家，不少國外旅客以娛樂為目的前往「舒壓」。不過各地大麻店如雨後春筍般拓展，卻沒有嚴格立法規，而一年多的時間過去，泰國衛生部長6日時宣布，將緊急提出一項禁止使用娛樂性大麻法案。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《法新社》等外媒報導，泰國衛生部長春楠（Chonlanan Srikaew）6日表示，將於下週內閣會議提交禁止娛樂性大麻的新法案，同時他也批評娛樂用大麻被認為是錯誤的，「新法案將在現有法案的基礎上進行修改，只允許大麻出於健康和醫療目的使用」。
在泰國上屆政府的領導之下，其中包含支持大麻合法化的泰自豪黨（Bhumjaithai），當局將大麻於2022年6月從違禁麻醉品名單中刪除。這促使販售娛樂性大麻店家不斷擴張興起，尤其以曼谷最為明顯，卻也造成許多亂象。
先前英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）在曼谷演出時，就有歌迷在社群反映，演唱會現場瀰漫著濃濃的麻味，「整場演唱會都瀰漫著大麻味」，引發來自公眾的新壓力。
去年8月上任的泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）就曾多次表達反對將大麻用於娛樂目的，並承諾當選後政府將限制大麻用於醫療目的，而不是用在娛樂消遣。