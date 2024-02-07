神隱！食藥署複驗出瘦肉精　王必勝關機了

台糖肉片僅一件驗出瘦肉精　行政院：不排除台中實驗室感染

▲行政院發言人林子倫強調，此事研判是屬於單一樣品檢體，而非系性事件。（圖／行政院提供）
▲行政院發言人林子倫強調，此事研判是屬於單一樣品檢體，而非系性事件。（圖／行政院提供）

記者陳佩君／台北報導

台中市政府與食藥署複驗同一批台糖豬肉片，皆檢出瘦肉精西布特羅，對此，行政院今（7）日下午舉行記者會，發言人林子倫強調，目前所檢驗337件，都是零檢出，研判是屬於單一樣品檢體，而非系統性事件，請國人放心；行政院食品安全辦公室主任許輔則說，台中市府送該檢體時已拆封過，汙染源不排除來自畜牧場、飼養場、屠宰場的分切或加工，也不排除實驗室感染可能性。

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行政院下午2時在記者室召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，由林子倫主持，許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛生福利部次長周志浩、食品藥物管理署署長吳秀梅等人出席。

許輔回顧，台中市衛生局同仁1月中旬在國軍福利站抽到台糖梅花肉產品，2月2日時就發布，含有少見的西布特羅瘦肉精成分，隔天提到多次檢驗，有三樣品、共六次都有發現。

許輔提到，衛福布日前發函請台中市府提供檢體，讓食藥署實驗室複驗，但該檢體已經拆過、也在台中市實驗室處理過，經過食藥署檢驗過，含量為0.001ppm，「從政院來看，儀器層級檢驗沒問題，確實也是與院長提到的希望用科學數據說法一致」，而這也表示，行政院秉公處理，沒有特別針對哪個縣市、案件，會有不一樣的處理方式。

許輔說，推論各種污染源可能來源都沒有排除，可能是從田間、畜牧場、飼養場，也有可能是在屠宰場的分切或加工，當然也沒有排除是實驗室或是其他污染源。

許輔提到，目前有298件，從飼料、毛髮到血液都是零檢出，各縣市衛生單位從市面採樣，已有68件、39件檢驗完畢，也都是未檢出，總共330幾件都是未檢出，只有台中這件極微量的單一檢體檢出，「政院認為，整體系統面上還未受污染，但怎麼會有污染來源？原因還要繼續追查，後續也要強化措施」。

許輔也說，西布特羅只有在檢驗分析用標準品，1公克就要台幣100萬，「這比黃金、鑽石還貴」，雖然對田間做非常多採樣跟檢查，但這給豬一口就吃完了，這在經濟上不可能，後續會持續確認。

曾文生也說，經濟部立場日前已說明，台糖是國營事業，養殖事業做70年、過去信譽好，食安辦也提到，西布特羅價格昂貴，「不會用這麼昂貴東西餵給豬吃，台糖沒有經濟動機，但仍要對自己的信譽做努力」。

針對檢體問題，吳秀梅則稱，當時台中市同仁將檢體送到食藥署，是由夾鏈袋裝的， 市府把檢體分成兩份，一份給食藥署、沒有完整包裝；至於是否有汙染可能？她說，不知道，拿到檢體後，就去採證；許輔提到，沒有排除汙染可染性，將會組成專家小組調查，期盼能盡快釐清問題。

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