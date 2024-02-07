台糖肉片僅一件驗出瘦肉精　行政院：不排除台中實驗室感染

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許輔回顧，台中市衛生局同仁1月中旬在國軍福利站抽到台糖梅花肉產品，2月2日時就發布，含有少見的西布特羅瘦肉精成分，隔天提到多次檢驗，有三樣品、共六次都有發現。
許輔提到，衛福布日前發函請台中市府提供檢體，讓食藥署實驗室複驗，但該檢體已經拆過、也在台中市實驗室處理過，經過食藥署檢驗過，含量為0.001ppm，「從政院來看，儀器層級檢驗沒問題，確實也是與院長提到的希望用科學數據說法一致」，而這也表示，行政院秉公處理，沒有特別針對哪個縣市、案件，會有不一樣的處理方式。
許輔說，推論各種污染源可能來源都沒有排除，可能是從田間、畜牧場、飼養場，也有可能是在屠宰場的分切或加工，當然也沒有排除是實驗室或是其他污染源。
許輔提到，目前有298件，從飼料、毛髮到血液都是零檢出，各縣市衛生單位從市面採樣，已有68件、39件檢驗完畢，也都是未檢出，總共330幾件都是未檢出，只有台中這件極微量的單一檢體檢出，「政院認為，整體系統面上還未受污染，但怎麼會有污染來源？原因還要繼續追查，後續也要強化措施」。
許輔也說，西布特羅只有在檢驗分析用標準品，1公克就要台幣100萬，「這比黃金、鑽石還貴」，雖然對田間做非常多採樣跟檢查，但這給豬一口就吃完了，這在經濟上不可能，後續會持續確認。
曾文生也說，經濟部立場日前已說明，台糖是國營事業，養殖事業做70年、過去信譽好，食安辦也提到，西布特羅價格昂貴，「不會用這麼昂貴東西餵給豬吃，台糖沒有經濟動機，但仍要對自己的信譽做努力」。
針對檢體問題，吳秀梅則稱，當時台中市同仁將檢體送到食藥署，是由夾鏈袋裝的， 市府把檢體分成兩份，一份給食藥署、沒有完整包裝；至於是否有汙染可能？她說，不知道，拿到檢體後，就去採證；許輔提到，沒有排除汙染可染性，將會組成專家小組調查，期盼能盡快釐清問題。
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