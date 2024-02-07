安心過龍年 高市消防局第二救護大隊提醒民眾防災意識
春節即將到來，各大賣場、百貨、飯店、KTV等供公眾使用建築物之大型場所，將湧進大量人潮，各種災害風險也增多。為保障民眾安全，高市府消防局第二救災救護大隊於三民區建興路錢櫃ＫＴＶ實施場所自衛消防編組及消防搶救組合訓練。藉此提醒民眾在春節期間，進入公共場所應了解避難逃生動線，災害發生時應留意緊急廣播內容，並配合工作人員引導。
記者郭凱杰／高雄報導
這次演練除配合場所業者啟動員工自衛消防編組，在火災初期有效通報、應變並引導包廂消費民眾迅速避難疏散，並在第一時間通報消防局前往展開救援，以確保能夠快速、有效地應對任何可能發生的火災事件，並加強場所相關人員的防災意識及提升應變能力。
這演練場所原為和春戲院前身，屋齡已逾40年之老舊複合用途建築物，災害搶救上有相當困難度，故透過演練強化對老舊建築物場所之搶救對策、作為及場所本身的火災預防、防火管理功能，熟悉場所內的逃生路線及救災動線，建立場所與消防局間的救災通聯機制，共同守護場所公共安全。
高市府消防局第二救災救護大隊也再次呼籲進入公共場所業者應保持警覺，定期檢查電器設備，確認電線狀況，合理使用火源，並提醒民眾於公眾場所及建築物活動時，建立個人自主避難觀念及相關知識的重要性，並將相關的防災避難知識傳遞給週遭的家人及友人。只有大家共同配合，才能建立更安全的生活環境。