特企／《極無雙2》春節慶典大放送　彩金馬超雷霆狂襲

新增限時馬超列傳活動「雷動霜原」，玩家可從活動中兌換彩金武將馬超碎片、馬超神兵碎片等獎勵，並且同時上線了馬超專屬寶物「嘯月狼牙」、馬超專屬坐騎「影龍狼」。馬超是遊戲中首位雙型態武將，可在刺客與戰士之間隨意切換，集暈眩、追擊、沉默、解控、範圍爆發傷害於一身，既可做為刺客找時機刺殺切入，也可做為戰士大範圍控制爆發輸出，無懼應對各種挑戰，非常適合喜歡秀一波精彩操作的玩家，可以從下面影片來更深入了解馬超的技能介紹。
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活動期間，玩家可在全新節日限時活動「惡獸驅逐」中通過討伐年獸獲得積分排名贏得紅包和大量獎勵，也可通過完成祈福、每日任務及活動任務來獲得紅包及徽章，當收集到足夠的兩種限定道具，就有機會獲得龍年限定坐騎外觀「金鬃龍駒」、龍年限定超軟萌環繞特效「迷夢龍寶」、龍年限定稱號「吉祥小福龍」、龍年限定頭像「吉祥小福龍」及8888龍玉等大量超值好禮！除此之外，玩家還可與勢力成員以及好友交換徽章、共同驅逐年獸，所以記得呼朋喚友上線共享福利。全新典韋時裝「紫電狂霆」也將在此次推出，喜歡典韋的玩家們千萬不能錯過呦！
波譎雲詭，漢中爭霸，全新勢力SLG玩法-漢中風雲將於此次更新加入遊戲！在新玩法中，玩家可在最開始獲得一塊初始領地，並使用行軍令一步步佔領相鄰領地、囤積資源、強化軍隊，與勢力夥伴聯合一同攻打城池，最終一起奪回漢中城並獲得大量獎勵，在這鬥智鬥勇的戰場之中只有相信夥伴才能笑到最後！
《極無雙2》是一款擁有極致無雙割草體驗的三國動作手遊，爽快的操作手感加上酷炫華麗的特效，能給玩家帶來絲滑流暢的戰鬥體驗，獨特的PVP公平競技玩法，GVG團隊勢力玩法，現在上線和朋友一起攻城掠地，花樣戰場痛快無雙，沉浸式經典武將劇情帶你夢回三國，縱橫稱霸！還有更多全新內容請玩家進入遊戲內探索，具體活動方式請以遊戲內公告為準！
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