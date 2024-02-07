特企／《鬥破蒼穹：怒火雲嵐》春節限定活動「甲辰賀歲」正式開跑

玩家在春節活動中，除了可以體驗到春節、情人節以及元宵節的限定版故事線之外，還有機會獲得全新異火「紅蓮業火」以及全新鬥器「七彩蛇劍」，更可以挑戰BOSS年獸領取豐富虛寶。此外，蕭炎、美杜莎也迎來了首次「角色改版」，只要於活動期間登入遊戲即可領取春節限定外型，官方更準備了橙色異寶「甲辰爆仗」、「鴛鴦連環」、「元宵節薰兒頭像」等多樣好禮，要來免費送給玩家們！
春節好禮獎不停 全新異寶、鬥器登場
《鬥破蒼穹：怒火雲嵐》春節活動「甲辰賀歲」，活動時間自2月7日～2月19日，橫跨春節期間以及情人節，因此活動內容十分豐富，獎勵自然也很優渥。
玩家只要在「甲辰賀歲」活動期間登入遊戲，立即免費獲得蕭炎、美杜莎本次「角色改版」的春節限定外型，另外滿足登入條件，即可獲得橙色異寶「甲辰爆仗」、「鴛鴦連環」、「春節彩鱗頭像」，還有許多抽獎道具等著玩家試試手氣。
想要獲得全新鬥器嗎？那千萬不能錯過「祈願」活動，每次祈願均可獲得積分道具「紅蓮心」，累積足夠積分道具後，便可至兌換商店兌換各式稀有道具。不論是全新異火「紅蓮業火」、全新鬥器「七彩蛇劍」、「萬貫寶榕」還是「女王冠冕」、「同心金鎖」通通應有盡有，就連鬥器和異火的培養材料，也可以兌換喔！
同樂新年錄 年獸BOSS等你挑戰
《鬥破蒼穹：怒火雲嵐》春節、情人節限定劇情，就在「新年錄」任務當中，玩家在進行任務時，除了可以體驗特別訂製的專屬故事，還可以獲得挑戰年獸以及點亮新春圖的道具與紅包寶箱，寶箱之中可是藏有鬥器玄重尺碎片和太虛古龍魔寵碎片，玩家可千萬不要錯過了。
有了挑戰年獸的道具之後，就可以進行年獸BOSS的挑戰賽啦！玩家只要前往挑戰，就可以免費獲得美杜莎主題限定異寶「女王冠冕」，活動結束後還會依照挑戰紀錄，發放豐富的排名獎勵。
至於新春圖活動則是以拼圖的方式呈現，玩家除了將拼圖一一點亮，便可獲得對應的獎勵，而將新春圖拼圖全部點亮，還可以免費獲得紅蓮業火主題限定異寶「紅蓮華紗」。想要獲得免費異寶嗎？先從「新年錄」任務，開始進行挑戰吧！
「金風玉露」慶元宵 昔年任務送異寶套裝、化翼
春節活動收獲許多好禮，元宵節當然要繼續加碼囉！《鬥破蒼穹：怒火雲嵐》元宵節活動「金風玉露」，是以蕭炎的視角感懷與第一女主角薰兒的往事，玩家們可以透過昔年任務，重新認識蕭炎與薰兒過往的點點滴滴，只要完成七個昔年任務，就可獲得橙色異寶「金帝焚劍」。在進行任務的同時，可累積積分道具糖元糰子，收集一定數量的糰子，就可以兑換橙色異寶「甲辰龍燈」、「綰臂金環」、「金帝焚劍」以及天階翅膀「金帝焚翼」喔！當然，只要登入就可以取得的特製「元宵節薰兒頭像」，屆時請玩家們務必要記得領取。
喜迎修行者回歸鬥氣大陸 美杜莎夥伴好禮送
除了新玩家登入即可獲得美杜莎造型「鱗彩之舞」外，《鬥破蒼穹：怒火雲嵐》為歡迎修行者們回歸鬥氣大陸於春節期間同樂，特別針對等級達鬥靈一星一轉且七天未上線的玩家，登入遊戲即可領取獎勵「美杜莎女王」，符合條件的玩家只要登入原帳號角色，便可免費領取。
本次春節限定活動，《鬥破蒼穹：怒火雲嵐》可謂誠意滿滿，除了推出富有節慶味道的造型外，參與各項活動就能將最新異寶、鬥器及異火輕鬆收入口袋。2月7日起敬邀各位修行者們一同參與年度限定活動，眾多豐富好禮陪你從春節一路暢玩到元宵！更多精彩活動內容及獎勵，請持續關注《鬥破蒼穹：怒火雲嵐》官方粉絲團。
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