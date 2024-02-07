《後宮甄嬛傳》偏偏沒紅到她！陶昕然曬10年前素顏 美貌竟沒變
經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》播出10年，每年年節期間都會在網路上進行馬拉松連播，吸引不少觀眾前去回味。因《甄嬛傳》的爆紅，戲裡的反派一個個成為話題人物，惟飾演「安陵容」的陶昕然人氣一直平平，而後選擇結婚生子。近日，39歲的陶昕然曬出10年前的素顏證件照，清純美貌被認證完全沒有變，不紅實在太可惜。
記者張一笙／綜合報導
39歲的大陸女星陶昕然過去曾經出演《甄嬛傳》進而打開知名度，然而她所飾演的安陵容被認為是反派中人氣最普通的，雖然仍在戲劇圈，但不像其他演員一樣擁有高人氣，她認為是因為她先選擇結婚生子，因此演藝事業才沒有大火。
昨（6）日，陶昕然在微博分享了她10年前的護照，寫下：「翻看10年前護照上29歲的我……歲月真的是把殺豬刀啊。 」話雖如此，不少網友仍在文章底下留言「明明沒有變」、「姐現在也美著呢」、「歲月從不敗美人」、「以前是清純可愛，現在是溫柔知性」。
《甄嬛傳》作為不少劇迷們心目中的宮鬥神作，有不少台詞至今仍廣為流傳，如「賤人就是矯情」、「放不下榮華富貴的人，就永遠成不了大氣候」。十多年過去，不少演員的美貌都沒有變，完全看不出歲月在她們臉上的痕跡。日前，在《甄嬛傳》中飾演甄嬛的孫儷邀請陶昕然到家中吃飯，掀起網友們回憶殺。
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