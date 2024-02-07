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aespa Karina曝「親姊比我漂亮」　她公開真實身分：別再好奇了

▲aespa成員Karina（左）上節目稱讚：「姊姊比我漂亮！」引眾人好奇姊姊究竟多美。（圖／Karina、aespa IG）
▲aespa成員Karina（左）上節目稱讚：「姊姊比我漂亮！」引眾人好奇姊姊究竟多美。（圖／Karina、aespa IG）

記者張芸婷／綜合報導

韓國最大娛樂公司之一的SM娛樂打造的女團「aespa」，因為AI般的高顏值和舞台魅力而受到廣大粉絲喜愛，成員Karina近日登上張度練的網路節目《Salon Drip 2》，提起了護理師親姊姊，強力向主持人稱讚對方比自己還漂亮，引發眾人好奇姊姊究竟多美？

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▲Karina在張度練的網路節目《Salon Drip 2》中，提起了比自己漂亮的護理師親姊姊。（圖／轉截自Salon Drip 2）
▲Karina在張度練的網路節目《Salon Drip 2》中，提起了比自己漂亮的護理師親姊姊。（圖／翻攝自Salon Drip 2）
事實上，Karina是家中最小的孩子，上面有一個大5歲的姊姊，而她也經常向周圍的人炫耀自己有一個比自己漂亮的姊姊，先前在節目《全知干預視角》中，也無意間與美容院院長聊起姊姊，並透露姊姊是圈外人，職業是護理師。

▲韓國最大娛樂公司之一的SM娛樂打造的女團「aespa」，因為AI般的高顏值和舞台魅力而受到廣大粉絲喜愛。（圖／aespa IG）
▲韓國最大娛樂公司之一的SM娛樂打造的女團「aespa」，因為AI般的高顏值和舞台魅力而受到廣大粉絲喜愛。（圖／aespa IG）
然而，沒想到Karina的稱讚，確讓姊姊備感壓力，接著Karina說道，姊姊曾跟她提過，希望她不要一直在節目上稱讚自己的美貌：「都是因爲妳一直說，拜託不要再對我好奇了。」姊妹逗趣的互動引起現場一陣大笑。

原來Karina的姊姊私下較為低調，也很少向外人提起妹妹是藝人的這件事，但由於Karina本身就已經擁有超高顏值，因而讓眾人相當好奇姊姊究竟有多漂亮。

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