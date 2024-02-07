食安處同仁委屈了！盧秀燕溫暖擁抱太催淚 親打電話向家屬致歉
台中市政府食安處檢出台糖梅花豬肉含瘦肉精西布特羅，外界質疑是市長盧秀燕的政治操作，食安事件炒成口水戰。即使中央和市府今天分別公布複驗結果，仍有人懷疑是食安處的實驗室污染。市長盧秀燕中午默默到食安處辦公室，感謝他們勇敢做台灣的食安守護神，一個擁抱和一句「辛苦了」，讓辛苦多日的基層公務員忍不住眼眶含淚。盧秀燕還打電話給家有4寶的食安處同仁，為他連續幾天沒能回家帶小孩，向他的太太道歉。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（７）日上午結束關懷街友活動後，中午轉到南屯的食安處辦公處，慰問仍堅守崗位的同仁，謝謝他們勇敢做台灣的食安守護神。
盧秀燕說，瘦肉精超標事件，台中食安團隊承受極大壓力，為人民把關違禁品是艱鉅的任務，不只需要勇氣，還需要戰戰兢兢重覆檢驗、謹慎確認結果，若過程出了絲毫差錯影響甚大，甚至可能失去民眾對市府團隊的信任。
盧秀燕在臉書說，連續多日的高壓關注，對食安處的公務同仁是很大的考驗，一句辛苦了、一個擁抱都能催出他們的眼淚。其中家有4寶的食安處同仁，連續幾天堅守崗位沒能回家帶小孩，盧秀燕當場透過電話向他的太太道歉與致謝，謝謝她把家裡的英雄借給台中市政府，成為台中的英雄、台灣的英雄。
她表示今天是年節前夕、最後的上班日，也是公布複驗結果的日子，希望他們放下所有抹黑謾罵，在這頓團圓飯後過個好年，繼續努力守護台中市民的食品安全。