公布民進黨人事案　賴清德宣誓：農曆年後啟動黨務革新聚焦3核心

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賴清德指出，在此宣誓，即將在農曆年後啟動黨務革新計劃，預計以「三大核心」為目標，驅動民進黨的黨務改革，從組織改造、社群溝通、社會對話，三大面向啟動黨務革新，進而展開下一步的「國家希望工程」。
首先，在「黨務系統組織再造」部分，賴清德說，除了讓黨部各部門更符合社會期待與回應各項公共議題需求外，更重要的是，讓新世代人才能有更大的空間進入黨務系統，進行人才甄補，因此將由何博文、翁世豪擔任副祕書長。
賴清德介紹，何博文對地方組織瞭若指掌，又有全方位的歷練，而翁世豪有多次選戰經驗的文宣行銷人才；另外，也聘請有豐富地方經驗，曾任多次地方議員的江志銘擔任社運部主任；也委請資深黨務幹部、不分區立委候選人廖韶吟擔任秘書處主任。
其次，在「宣傳溝通平台再升級」部分，賴清德說，因應社群與新媒體世代來臨，黨部未來將與府、院、黨團更緊密聯繫與合作，透過讓黨部官方社群平台的紛絲擴增計畫、新媒體工具再升級，以黨部為驅動引擎，讓未來執政團隊與社會溝通、尤其是與新世代的對話，更全面、更進化、更具社群親近化。
最後，賴清德宣布「舉辦國家希望工程議題論壇」，啟動社會溝通。他說，大選期間提出的國家希望工程藍圖，其中以「健康台灣」、「投資未來世代」最為急迫且重要，選後即要求幕僚展開籌備作業，將於年後舉辦兩大議題論壇研討會，以廣納各界建言、擴大社會溝通兩大目標，展開國家希望工程前期作業，讓交接期間沒有空窗期，為新政府上任前的重點執政方針，做前期準備，更即刻回應社會期待。
賴清德也補充，在最近這段時間，網路上有許多支持者正在申請加入民進黨，希望能夠以黨員的身分一起讓民進黨更好，也讓台灣更好，這樣支持者當中有不少是20多歲的年輕人，讓他非常振奮，「我要向願意申請入黨，一起用行動帶來改變的朋友們說一聲謝謝，也要以民進黨主席的身分，向國人、特別是年輕時代發出邀請，希望各位能夠一起加入民進黨」。