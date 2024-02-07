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日本《鬼滅之刃》歌姬Aimer來台灣！6月22日林口開唱　準備搶票啦

▲《鬼滅之刃》靈魂歌姬Aimer海外巡迴演唱會將於6月降臨台灣。（圖／翻攝Aimer X）
▲《鬼滅之刃》靈魂歌姬Aimer海外巡迴演唱會將於6月降臨台灣。（圖／翻攝Aimer X）

記者羅凌筠／綜合報導

33歲日本靈魂歌姬Aimer以《鬼滅之刃遊郭篇》主題曲〈殘響散歌〉打開知名度，睽違5年終於宣布舉行海外巡迴演唱會《Aimer 3 nuits tour 2024》，今（7）日公布的3個城市站分別為台北、香港、上海，其中台北站是第1站，將於6月22日在林口體育館開唱，售票資訊尚未公布。

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Aimer取自法語「愛」，因為她的爸爸是樂團貝斯手，Aimer從小就受爵士樂和藍調薰陶，並在小學時期學習鋼琴，幼時模仿椎名林檎、宇多田光的唱腔，後來受搖滾女王艾薇兒影響，又學吉他這項樂器。

▲Aimer空靈嗓音受到台灣歌迷喜愛。（圖／翻攝Aimer X）
▲Aimer空靈嗓音受到台灣歌迷喜愛。（圖／翻攝Aimer X）
15歲時，Aimer過度使用喉嚨導致聲帶受傷，長達半年使用沉默治療法，禁聲這段期間更加確立了自己想要當歌手的意願，也因為康復後改變唱法，造就她充滿磁性、空靈獨特的Husky Voice。

Aimer在2011年正式出道，唱紅《未來都市No.6》片尾曲〈六等星之夜〉、《死神》片尾曲〈Re:pray〉等歌，早期她保持「不讓大家看到正面」的神祕面紗，直到2016年才首次在國民節目《MUSIC STATION》公開露面。

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