足球／梅西訪日再現巴塞隆納夢幻陣容！Iniesta、Suarez同時現身
世界球王梅西（Lionel Messi）近日跟隨邁阿密國際來到日本，準備在今（7）日出戰神戶勝利船隊，雖然梅西是否出場依然是未知數，但有媒體直擊，梅西在巴塞隆納的前隊友伊涅斯塔（Andres Iniesta）也現身日本，再現了巴塞隆納在2011年、2015年賽季拿下歐冠的夢幻陣容。
記者林之越/綜合報導
透過媒體《Pubity Sport》分享的照片中可以看到，除了梅西之外，邁阿密國際的隊員包含蘇亞雷斯（Luis Suarez）、布斯克茲（Sergio Busquets）還有阿爾巴（Jordi Alba）都出現在照片中。
最重要的是，目前效力於沙烏地阿拉伯聯賽的西班牙前國腳Andres Iniesta也同樣出現在照片之中，完美重現了當時巴塞隆納拿下歐冠的夢幻陣容。值得一提的是，邁阿密國際此次友誼賽的對象神戶勝利船，正是Andres Iniesta效力長達5年的前東家。
事實上，這件事並不是秘密，Andres Iniesta在多日前就曾在個人Instagram發文，分享自己一家人的合照，並在文中寫道：「正在前往日本的路上，這個地方對我來說很特別，也獲得了很好的經驗。」「我很迫不及待地想與東京的好朋友重新聯絡。」
日本球迷們見到夢幻隊伍重現，也紛紛表示：「巴塞隆納真的回來了！」「美好的舊時光」、「巴塞隆納真的就像一家人一樣」、「今天網路上最棒的一張照片」等。甚至也有球迷猜測，Andres Iniesta有沒有機會也加盟邁阿密國際。
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