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大學發明專利申請排名曝！勤益科大排第4、台大第5　發明王竟是它

▲2023年專利申請百大排名出爐，成大申請專利114件奪冠，台大僅排第5、排名在勤益科大之後。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲2023年專利申請百大排名出爐，成大申請專利114件奪冠，台大僅排第5、排名在勤益科大之後。（圖／記者陳聖璋翻攝）

記者李琦瑋／台北報導

經濟部智慧財產局日前公布2023年專利申請百大排名，共有24所大專校院進榜，去年申請發明專利最多的學校是成功大學，共有114件，榮登大學發明王寶座，清大以98件居次、陽明交大91件排第3名、勤益科大88件排第4名，最高學府台大僅有75件，排名第5名。

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智慧局公布112年專利申請及公告發證統計排序，在發明、新型、設計三種專利申請方面，本國人由台積電以1,956件八連冠，外國人由南韓三星電子以978件首次榮登榜首，雙雙打破歷年最高紀錄；三種專利獲證方面，由台積電1,040件及美國應材591件分居本國人及外國人之首。

智慧局表示，112年本國人百大三種專利申請12,922件，年增1%，連續7年成長；發明專利（9,982件）成長4%，主要是因企業和研究機構申請量上升，惟新型專利（2,273件）、設計專利（667件）分別減少6%及16%，除了企業在新型專利成長1%外，多因學校、研究機構表現較為疲乏。

▲進入112年本國人專利申請百大之學校共24校（僅節錄部分排名）。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局官網）
▲進入112年本國人專利申請百大共24所大專校院（僅節錄部分排名）。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局官網）
智慧局指出，進入本國人三種專利（包含發明、新型及設計）申請百大的24所學校中，城市科大以140件，連續4年排名榮登各校之首，但申請以新型專利為主、發明專利申請僅6件。

若只看發明專利，則是由成功大學以114件申請居冠，其次是清華大學（98件）、陽明交通大學（91件）；排序學校第4的勤益科大（88件），則是技專校院之首。

而台大去年申請發明專利件數只有75件，不僅在台清交成頂大中敬陪末座，還輸給技專校院的勤益科大。

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