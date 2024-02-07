緯創封關股價創波段新高 1月營收673億也報喜！年增22.44%
AI浪潮來襲，緯創日前封關日當天，盤中一度來到125元，再創波段新高價，終場漲4.5元，收在124.5元，漲幅3.75%。而緯創尾牙當天，董事長林憲銘表示，去年完美風暴仍會延續到今年，但AI仍是今年科技發展的主軸，產業鏈一定都會有成長。緯創今（7）日公布1月營收來到673億元，雖月減9.9%，但年增22.44%。
記者許家禎／台北報導
緯創今年1月營收673億元，雖然月減9.9%，但較去年同期增長22.44%。各產品出貨方面，NB 出貨130萬台，月減27.77%、年增18.18%；桌機出貨70萬台，月減12.5%、年增16.66%；顯示器出貨80萬台，月減11.11%、年對年則是持平。
董事長林憲銘日前在尾牙時表示，去年完美風暴仍會延續到今年，也就是今年整體經濟沒有特別好，並不會有大成長，但也不至於衰退。但他說AI仍是今年科技發展的主軸，產業鏈一定都會有成長，尤其AI才剛開始，未來幾年會有高度成長。
他指出，在AI浪潮的推進下，不只在硬體，還有軟體、服務和整個生態系發展會非常廣，對台灣產業有很多機會。另外，緯創執行長林建勳則說緯創今年AI相關生意有會三位數年增長，其中包含車用。緯創今年資本支出150億元、年增10%，不只跟美國客戶有關，台灣內湖、竹北、高雄，越南跟墨西哥也都還在蓋廠。