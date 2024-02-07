波音737艙門脫落事件初步調查結果曝！疑少裝「4個螺栓」
美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架1月5日飛往加州的波音737 Max 9客機，在高空飛行時，艙門意外脫落，導致機艙瞬間失壓，幸好沒有造成人員受傷。對此意外，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）初步調查結果出爐，艙門似乎少裝4個固定用的螺栓，成為在高空中脫落的原因。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，NTSB調查指出，艙門並無受損跡象，4個固定用的螺栓似乎早在起飛前就未出現在該出現的位置，因此飛機起飛後，艙門會在高空中滑動，進而與機身分離。
至於為何艙門會少了4個螺栓，報告指出，去年9月1日，在飛機運抵工廠的隔天，就發現由供應商Spirit AeroSystems所安裝的艙門有鉚釘損壞，為了更換鉚釘，就必須打開艙門卸下4個螺栓。報告指出，有照片顯示在9月19號時，艙門就沒有安裝螺栓，是否更換鉚釘後螺栓就未被安裝回去？是供應商Spirit AeroSystems與波音的人員之間出現溝通失誤嗎？則仍待釐清。
美國聯邦航空管理局（FAA）直言，艙門的螺栓拆下後未重新安裝是重大失誤，表明波音內部存在嚴重的品管漏洞，必須予以糾正。波音執行長卡爾霍恩（David Calhoun）則強調，波音公司會對這起事故負責，「我們必須為客戶和乘客做得更好」。