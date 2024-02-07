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7-11過年優惠加碼！美式買1送1、可寄杯拿鐵買2送2　紅茶18元開喝

▲7-11過年優惠再加碼！自2月10日到2月13日特大杯美式買1送1、拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11過年優惠再加碼！自2月10日到2月13日特大杯美式買1送1、拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆新年、春節假期要來了！7-11除了先前公布的咖啡優惠外，因應大陸冷氣團襲台，在加碼特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1，英式紅茶、青茶任選買1送1，原價35元、特價18元，APP則有可寄杯的「厚乳拿鐵買2送2、水果茶買2送2」優惠。此外，霜淇淋指定支付享買一送一，思樂冰第2杯半價，《NOWnews》整理過年優惠懶人包，提神咖啡兼顧省荷包。

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🟡7-ELEVEN

📍門市加碼優惠｜2月10日至2月13日

◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）

◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價35元）

◾四季春青茶/英式紅茶任選買1送1，5折（原價35元、特價18元）

📍門市｜2月6日至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）

好康1：會員買指定商品，單筆滿222元折22元、滿999元折110元。

好康2：單筆滿999元，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付），再疊加折50元

好康3：單筆滿999元送好禮4選1（舒潔衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty 50周年光柵磁鐵10入組）。

▲除夕前開喝，門市大杯精品美式買2送2、大杯拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲除夕前開喝，門市大杯精品美式買2送2、大杯拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。

◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。

◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。

◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。

◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。

◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。

▲APP行動隨時取2月8日至2月14日指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
▲APP行動隨時取2月8日至2月14日指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）
📍7-11霜淇淋、思樂冰優惠
霜淇淋在2月7日至2月14日期間，持icash Pay、icash2.0支付買一送一。思樂冰即起至3月5日每逢周末五六日，全品項第2杯半價。買特大杯另有「撕樂大吉」杯身抽抽樂，杯杯保證中獎，最低享2杯1元。酷聖石複合店於2月8日至2月18日加碼，3oz冰淇淋第二件半價。

▲7-11霜淇淋新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，且春節期間限時買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，且春節期間限時買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-11開工咖啡優惠

📍門市｜2月14日至2月17日
◾濃萃美式買2送2
◾濃萃拿鐵買2送2
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2
◾經典純奶茶買2送2
◾SWEETORY可可球系列買1送1
◾西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1

📍門市｜2月14日至2月20日
CITY系列大杯以上任選第2杯半價，含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列飲品（不含中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡）。

📍APP｜2月15日至2月20日
◾特大美式買8送8 ，每日限量2萬組

◾特大拿鐵買5送2 ，每日限量2萬組

◾風味系列指定冰飲（皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／脆酷摩卡／可可歐蕾）任4杯168元，限量5萬組。

◾中杯精品美式3杯168元，限量5萬組。

◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任3杯168元，限量5萬組。

◾青梅冰茶/優格好多青任4杯168元，限量5萬組。

▲7-11線上APP開工優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上APP開工優惠。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜2月7日至2月14日
◾特濃美式買1送1
◾特濃拿鐵買1送1
◾私品茶全品項任選第二杯5折
◾霜淇淋不限口味第二支5元
◾南洋酸辣燙「馬尚煮」買3送1

▲全家霜淇淋（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋即起在過年期間，不限口味第二支5元。（圖／記者鍾怡婷攝）

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