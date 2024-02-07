啦啦隊Jessy「只穿比基尼泡湯」誠意太滿！吐舌嬌嗔：對你們太好
富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員Jessy，因長相神似日籍女星阿部瑪利亞聞名，再加上隱藏在應援服下的好身材，讓許多球迷愛到不行。近日，Jessy趁著天冷之際再度釋出一張性感爆錶的比基尼溫泉照，吐著舌頭喊話，「對你們會不會太好？」
記者詹鎰睿／綜合報導
Jessy日前在社群平台上貼出好幾張溫泉照，「夏天在泳池⋯冬天就在溫泉，一年四季都有福利照，對你們會不會太好。」只見擁有白皙皮膚的她，穿上雪白純潔的比基尼，顯得更加性感，好身材映入眼簾，火辣指數直接破錶。
此外，Jessy相當專業，懂得如何撩起鏡頭前的粉絲，刻意一手高舉抓著馬尾，一手比在嘴唇旁邊，吐出舌頭的模樣，甜喊「那就幫我多分享今年破10萬追蹤，好嗎？」照片曝光後，讓人完全無法自拔，紛紛嗨喊，「無條件說好」、「太有誠意了吧」、「表特板又要暴動了。」
事實上，多才多藝的Jessy能歌善舞，在Fubon Angels演唱會上大受好評，而她也感性寫下心聲，「一路走來，我真的可以大聲說Angels真的非常用心，大家值得被注意到。」原本還為表演焦慮的她，一度想要逃離，如今卻反過來敲碗，「我還要第三場（演唱會）！」顯現她熱愛舞台的決心。
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