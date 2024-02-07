AI、半導體需求旺！財政部公布1月出口371.9億美元、年增18.1%

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1月進口則是347.0億美元，較上月增20.3%，為近15個月最高，且較上年同月增55.4億美元，較上年同月增19%，增加原因除了因春節落點不同外，積體電路進貨需求回升，加上廠商在春節前陸續回補部分原物料。
此外，財政部表示，1月主要貨品出口在工作天數增加下，大多較上年同月回升，資通與視聽產品復因顯示卡、伺服器、儲存媒體等需求暢旺，出口增幅高達1倍，規模值創單月第2高，佔總出口比重提升到25.3％。電子零組件、塑橡膠及其製品出口皆年增7.5%，機械也增加4%，分別終止連續14到22個月下滑態勢。
另財政部指出，1月對美國、東協、中國與香港等3大市場出口均上揚，各年增56.6%、36.6%、17.2%，其中對美出口值受到資通與視聽產品買氣活絡，創下歷年單月次高。對中、港出口則結束連續17個月負成長。對日本出口受到電子零組件輸出減半拖累，對歐洲因自行車及其零件、油品等外銷欠佳，分別下降26.6%、11.8%。
展望今年趨勢，財政部表示，全球經濟成長步調尚平穩，但受到升息的遞延效應，美中科技角力、地緣政治緊張等不確定因素干擾，但隨國際終端商品需求逐步改善，看好AI等新興科技應用發展，加以國內半導體產業競爭優勢，有助於出口動能，第一季可望延續上升格局。