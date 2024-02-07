台塑生醫捐 50 萬補骨保健品　林美秀化身愛心大使送歡樂    

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演過不少戲劇的林美秀化身愛心大使，一到現場就和阿公阿嬤們玩在一起，阿公阿嬤們都笑的合不攏嘴。她說，真的很喜歡跟老人家一起玩樂，看到他們精神這麼好，而且還都有說有笑，真的很歡樂，老人家真的是太可愛了！
台塑生醫總經理劉慧啟表示，近日天氣驟寒，長輩因連續低溫易感身體遲鈍，更要留意身體的活動力，這次慈善之旅不僅是對清福長照社團法人的溫暖關懷，更是對社會弱勢群體的持續支持與呵護。
清福長照社團法人表示，感謝台塑生醫的愛心捐贈，代表著企業善盡社會責任，而照護行業是人照顧人，院方會善用捐贈的物品和捐款，讓住在這裡的長者們在這裡的受到良好的照顧服務，也能保健自己的身體。
台塑生醫的肽股力是台塑生醫和長庚醫學團隊攜手研製的補骨保健品，融合骨科醫師多年臨床治療經驗，專為台灣人體質調配，有效緩解關節、骨骼、肌肉等不適感，提升長者活動力，透過日常保養，預防跌倒和骨折的風險。
林美秀在代言「肽股力」之前已經先使用過、確認過才答應接下代言。她說，畢竟是吃下肚的，必須採取更謹慎的態度，老人家也更應該要保護好自身的骨關節，才不會走路困難或是骨頭酸痛。
劉慧啟表示，台塑生醫20年來積極推動預防醫學，提倡「上醫治未病」的概念，也運用自身產業的優勢，積極推動保健、防疫、光電小學等關懷計畫，不僅協助偏鄉社區長者健康，更推動遠距居家健康照護，延伸服務觸角，發展具預防醫 學特色的醫療模式，希望透過這些努力，將關愛傳遞到更多角落，讓有需要的族群皆能獲得適切照顧。 劉慧啟強調，社會上需要幫助的人非常多，希望以小小的心意拋磚引玉，讓社會賢達與熱心人士共襄盛舉，給社會多一點愛心與溫暖。