特企／后里馬場迎春狂歡！美洲瘋馬夢想大馬戲呈獻絢爛視覺盛宴
春節假期是出遊的好時機，台中后里馬場推出后里馬戲節「美洲瘋馬夢想大馬戲」。由來自美洲、歐洲、非洲及中亞的馬戲精英組成的夢幻表演團隊，並以烏茲別克馬術為主軸，搭配極限特技，將帶給觀眾驚艷的視覺饗宴。90分鐘的精彩演出中，歡樂雜耍與美洲小丑帶給您無盡的歡樂笑語，絕對是您沉浸在馬戲藝術絕妙世界的最佳選擇。團隊自1904年成立以來，培養了眾多馬術藝術家，並巡迴世界各地演出，難得在台灣的表演呈現百年傳統的馬術特技藝術饗宴。
表演日期自2月10日大年初一開始，每日有三場精彩的大秀。除了烏茲別克馬術專業表演，還有極限馬戲的挑戰，包括美洲死亡輪馬戲、鐵球機車飆表演、高空金字塔走鋼索等刺激極限挑戰，臨場的驚險刺激絕對值得來看。多元特技爆笑秀也是演出的亮點之一；集結了歐式馬匹分列迎賓、高空走鋼索、非洲快速蹬人特技、軟鋼絲雜耍、音樂小丑逗趣秀等多元特技表演，呈現出豐富多樣的馬戲藝術風貌。
另外馬場也提供多元的體驗：騎馬、餵馬等百年馬廄的尋訪，珍貴的血清馬故事，帶您看看台灣最獨特的馬文化發源地。園區也提供小火車、遊樂設施及餐飲市集。2/24-25將舉辦精彩的馬術賽事，邀請您一同共襄盛舉。
★美洲瘋馬大馬戲，帶給你歡笑和無窮的夢想！
●地點: 后里馬場 421台中市后里區寺山路41號
●網站: crazyhorsefun.com