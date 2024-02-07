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黃鐙輝老婆萁萁「診所當上班族」月薪60K！身兼5職：已經3個月了

▲萁萁重返職場，為的是要讓家人能住上舒適的房子。（圖／翻攝萁萁的黃三寶臉書）
▲萁萁重返職場，為的是要讓家人能住上舒適的房子。（圖／翻攝萁萁的黃三寶臉書）

記者張一笙／綜合報導

男星黃鐙輝老婆萁萁除身兼老公的經紀人外，常在臉書替廠商推銷商品，藉此獲得額外收入外，也會上綜藝節目分享生活賺取通告費。現又傳出她到診所上班，當起朝九晚五的上班族，月領「60K」。之所以想到診所上班，是為了想換更大一點的房子。

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▲提到為何想重返職場，是因為想趕快存錢買房子。（圖／翻攝萁萁的黃三寶臉書）
▲萁萁（右一）提到為何想重返職場，是因為想趕快存錢買房子。（圖／翻攝萁萁的黃三寶臉書）
據《鏡週刊》報導，萁萁3個月前到一家增高診所任職，擔任診所行銷人員。對於重新做回上班族，她坦言：「因為家中主要收入都靠老公（黃鐙輝）支撐，現在住的房子是當初小孩還小的時候買的，現在小孩長大了，有討論過想給他們大一點的生活空間，的確有在考慮換房。」

▲▲萁萁身兼數職，也時常在臉書上分享與孩子們的生活照。（圖／翻攝萁萁的黃三寶臉書）
▲萁萁身兼數職，也時常在臉書上分享與孩子們的生活照。（圖／翻攝萁萁的黃三寶臉書）
提及與診所的緣分，萁萁表示全都因為小孩。身高150公分的萁萁與身高186的黃鐙輝結婚後，兩人育有1女2子，擔心未來小孩遺傳到她的身高，因此帶小孩到診所諮詢，進而認識診所老闆。去年診所招募行銷人員，第一時間就詢問萁萁是否有意願，在與老公討論後，決定在不影響原有的工作情況下，接受診所招聘。

▲萁萁不僅是經紀人、藝人、診所行銷人員，在家裡她還是個三寶媽和太太，身兼數職十分充實（圖／翻攝萁萁的黃三寶臉書）
▲萁萁不僅是經紀人、藝人、診所行銷人員，在家裡她還是個三寶媽和太太，身兼5職十分充實。（圖／翻攝萁萁的黃三寶臉書）
萁萁昨（6）日也在臉書發文，結束台南的尾牙活動後，要省錢最好的方法就是住在台南朋友家，如此一來今天到台中工作也很方便。但由於目前成為上班族，因為責任感的關係，因此還是搭乘高鐵回到台北發薪水。她也在文中提到「越來越能理解職業婦女的辛苦了」，更是大喊：「高鐵好難買啊。」

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