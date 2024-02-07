赴中旅遊團即日起停止招攬 賴清德：遺憾中國未對等釋出善意
交通部觀光署今（7）日宣布，考量中國迄未開放中方團客來台，旅行業者即日起停止招攬中國旅行團。對此，民進黨發言人吳崢下午轉述黨主席、準總統賴清德回應說，觀光是一個雙方互動、互相釋出善意的事，遺憾的是，台灣方面釋出善意，但沒有看到中國這邊有同樣的、對等地釋放善意。
記者陳佩君／台北報導
交通部觀光署下午宣布，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，並原規劃於今年春節後恢復國人赴中國團體旅遊，然因中國迄今未就中客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全，考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業即日起停止招攬前往中國之旅行團。
對此，吳崢下午轉述賴清德看法，選前有向政府及總統蔡英文反應，希望可以恢復兩岸觀光交流的呼聲，所以蔡英文任內持續對中國釋出善意，「確實本來是有這方面的規劃」。
不過，吳崢轉述賴清德回應說，觀光是一個雙方互動、互相釋出善意的事情，遺憾的是，台灣方面釋出善意，但沒有看到中國這邊有同樣的、對等地釋放善意，包含最近中國片面改變現狀，去調整M503航線的事，其實也衝擊到兩岸之間的飛航安全。
吳崢提到，賴清德的態度還是如同他之前所講的，對於兩岸的態度是承諾不變、善意不變，希望兩岸能回到雙方對等、互相友善的一個狀態。