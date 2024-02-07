即起停招赴陸團！旅遊業者跳腳：年夜飯吃不下

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優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，過年前的最後一個下午，政府宣布3月1日到5月31日之前收的大陸旅行團都出團之後，6月1日開始不可以發團去大陸，以及從明天開始停止招募、招攬大陸旅行團業務，這個突襲式的宣布，，「讓我們業者非常的錯愕難過，甚至這個農曆年，很多業者可能連年夜飯都會吃不下。」這幾個月的相關的廣告、投入、相關宣傳籌備，幾乎就等於是白做工。
李奇嶽指出，未來6月1日以後，到底是怎麼樣的一個情況也不清楚，因為5月20日就是新就任的政府換屆，希望總統當選人賴清德能夠針對這個6月1日以後的政策，盡快的跟大家說明清楚態度。
針對觀光署發布的內容，李奇嶽相信，一定是在陸委會，或者是更高的甚至包括了就是總統府相關的這個指令下，才有可能發布，所以目前能夠解決的人應該只有賴清德，喊話賴清德應說明清楚。
李奇嶽提到，6月1日後無法出團的旅客，若已報名繳費，但因政府規定無法出團，扣除必要如行政規費與簽證護照費用後應全數返還，預估6月收的旅客數沒有很多，損失應該不會很嚴重。
李奇嶽強調，重點是好不容易有這樣的生意可以做，又突然喊停，這政策讓業者非常震驚、難過、氣憤，不知道這個年要怎樣過。