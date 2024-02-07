李多慧大跳碧昂絲神曲！19秒輕鬆震出289萬人狂盯 女粉絲也淪陷
南韓人氣啦啦隊女神李多慧，自前幾天的「旗袍呱呱舞」之後，技癢難耐的她又再度貼出一段超強有力的舞蹈，致敬西洋天后碧昂絲的神曲〈Single Ladies〉，19秒的影片才花不到1天的時間就吸引289萬人次點閱，效率相當驚人。
記者詹鎰睿／綜合報導
李多慧昨（6）日晚上在IG貼出一段熱舞影片，只見她露出性感的小蠻腰，搭配熱褲露出腿根，飄起長髮大跳〈Single Ladies〉致敬碧昂絲，無論眼神還是動作一點都不馬虎，特別是胸口與腰部的大律動，彷彿喝水一樣自然，就能輕鬆震出節奏，表情完全沒變，顯現驚人舞蹈功力。
截稿前，影片一共吸引289萬人次觀看，不僅獲得粉絲大讚，就連台灣啦啦隊女孩們都來留言朝聖，更有女網友直呼：「連女生也忍不住一直看」、「是怎麼做到可愛又性感又漂亮的。」
此外，從李多慧的IG Reels短影音上也能看到，每部影片都是百萬點閱起跳，光是「旗袍呱呱舞」才釋出3天就有731萬點閱，兩部加起來輕鬆破千萬，曝光率十分驚人，這也難怪李多慧是目前最會吸金的流量密碼，即便與樂天桃猿的續約結果未明，但她依舊深受各大廠商喜愛，廣告代言接到手軟。
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