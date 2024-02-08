龍年添財運／發財水不能放著不用　想催財致富記得「3擺2噴1烹」

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年後開工2/15 3銀行也有提供限量發財水
如果年前還沒拿「發財水」也不用急，因為有些銀行會在年後開工日發放，像是土地銀行在農曆春節嚴選純淨海洋鹼性離子水作為龍年發財水，並放置於國內各營業單位金庫幫客戶「聚財氣」，新春開工首日2月15日起將於國內各營業單位致贈限量發財水。
金控獲利王富邦金旗下台北富邦銀行今年也特別把發財水數量將增加3成，從去年的66666瓶增加為88888瓶，並已先放入金庫匯聚財氣，2月15開工日起正式發送，只要到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，送完為止。
新光銀行「龍迎百福發財水」也會在春節期間先放置在分行的金庫裡，年後開工首個營業日2月15日各分行限量發送客戶，特別以「龍迎百福」祝賀字搭配紅色及金色為瓶身底色設計，加上元寶代表的財富象徵，希望在新的一年能帶給客戶與民眾滿滿的福氣外，也帶來財運及平安。
發財水不能只放著 專家教你正確使用方法
不過，已拿到「發財水」可別只擺著不用，有些人甚至一放就是一年，等新年到才換新。陶文表示，發財水可以分成3份，採取3種使用方法「3擺」、「2噴」、「1烹煮」，正確使用，才能夠將發財的神效發會到最高的境界。
擺放在屋宅和辦公室的3個重要位置
首先，「3擺」就是擺放在屋宅和辦公室的3個重要位置。第一個位置玄關「明財位」，發財水最好拜放在玄關亦即「明財位」，「以金吸金」將錢財吸進來，宅旺、財更旺。
第二個位置2024甲辰龍年「正南方」偏財位。陶文表示，馬無野草不肥，人無偏財不富。2024甲辰龍年的偏財位在正南方，將「發財水」擺放在屋宅或辦公室的「正南方」，除了提昇偏財運，還有提昇業績的效果。
第三個位置2024年的「財庫位」在「正北方」，將「發財水」擺放在「正北方」的「財庫位」。賺錢容易，守財難。想將錢財積累起來，「財庫位」必須多做風水的功課，否則就像錢包破個洞一樣。
兩種噴灑的秘訣，讓財神爺時時相伴
再來「2噴」，有2種噴灑的秘訣，可以讓財神爺時時相伴。第一個噴灑是將「發財水」噴灑在居家或辦公室的每一個角落，讓財氣充滿整個屋宅、辦公室，同時轉換屋宅的空間磁場，成為財神爺最想逗留的地方，噴灑時間點可以選在龍時早上7點到9點。
第2個噴灑則從拿到開始一直到正月15日元宵節，將「發財水」噴灑在「財會部門」「業務部門」主管辦公室或座位。出門談生意的時候，將「發財水」噴灑在身上可幫助成交的速度。
發財水還可拿來烹煮
最後，發財水則可拿來「烹煮」，陶文建議將「發財水」加入家中的米飯中，或是菜餚裡，以及辦公室的咖啡機的水箱中，讓家人和同事們將財富的能量達到內外西呼應與心想事成的境界。
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