突卡赴陸團！王國材認「知道會被罵」　將持續觀察中方這2點

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交通部觀光署表示，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在113年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。
王國材下午接受採訪表示，大概討論了一兩個禮拜，我們有釋出很多的善意，包含本來要宣布解禁規劃，但跨部會討論結果認為中國太惡意，台灣善意沒有得到一個正向的回應，所以現在就是先實施這3個月，這3個月答應旅行社成團的這個都可以出去，但是這個時間希望5月的時候結束，後面就看中國大陸的表現，比如說有沒有善意，包括尤其像M503有沒有依照國際慣例溝通等。
只是這對中國有傷害嗎？還是先傷台灣業者？王國材指出，中國大陸事實上旅遊也恢復一成而已，這件事跨部會討論重點是，去年談到這件事就已經要輸出善意，但現在一系列斷交、M503等事件，甚至後面可能還有很多，台灣沒有得到善意回應，就再繼續實施到5月底，後面就看中國表現。
王國材也說，未來將觀察中國是否釋出善意，包含陸客團是否台，以及政治動作，像是航線改變可以經由雙方溝通公布，並非單方面公布。
王國材坦言，知道會被業者罵，他非常支持兩岸人民交流，台灣也努力釋出善意，但陸方一系列動作導致有這樣變數，大家覺得無法接受，因此用這樣的方式表達對中國這些動作的遺憾。