A股狂跌成股民箭靶？中國證券監督管理委員會主席易會滿被免職
中國官媒今（7）日報導，中國證券監督管理委員會主席與黨委書記易會滿，主席與黨委書記職務遭到免職，國務院已經任命上海市委副書記吳清接任中國證券監督管理委員會主席與黨委書記職務。
記者倪浩軒/綜合報導
中國股市近來表現不佳，許多中國股民因受不了股情黯淡，甚至到美國駐中國大使館，以及印度駐中國大使館的官方微博留言，北京全力救市，6日才終於迎來股市反彈。有知情人士透露，中國國家主席習近平，將聽取監管機構有關金融市場的簡報，突顯北京當局對救市的急迫性，而習近平將與市場監管部門討論股市問題的消息，似乎也加快了股市反彈的力度。
中證監黨委書記、主席易會滿，4日才召開黨委會議，當時易會滿強調將支持各類投資機構加大逆周期布局，引導更多中長期資金入市；堅決防範市場異常波動等措施，不料，今日就遭到免職。事實上，當初中國網友在美國駐中國大使館微博洗版，就有許多人點名易會滿下台，結果一語成讖。
中國官方並未說明免職原因，接任的吳清現在是上海市委副書記，曾在中證監工作多年，擔任過中證監機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。除了金融系統外，也曾擔任上海虹口區委副書記、代區長等職務。