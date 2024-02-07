重病嬤撐到投票後離世　賴清德感動「告誡同志生活簡約避免傷黨」

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賴清德指出，最近網友「溫蒂」在社群媒體Threads上，分享自己阿嬤，在今年的投票日後過世，阿嬤生前願望就是進投票所，為賴清德投下一票，而溫蒂在整理阿嬤過世之前影片時，意外發現，溫蒂的阿嬤在2022年的母親節時，特別許下願望，表示一定要撐到2024年，因為她要投給賴清德。
賴清德感嘆，不幸的是，該名阿嬤在今年1月13日投票日當天，因本身肺部纖維化病情加劇，投下票之後突然喘不過氣來，在投票所倒下，經搶救後仍然離開人世。
賴清德直言，看到這個新聞當然很感動，「我也知道，其實她為了是台灣，阿嬤一生積極參與政治運動，包括牽手護台灣、太陽花學運等，她都沒有缺席」。
賴清德指出，溫蒂說阿嬤是她的民主前輩，開啟了她對政治的關心，雖然阿嬤來不及親眼看見賴清德總統勝選結果，但相信阿嬤在天之靈，也會為台灣的民主和選舉結果感到驕傲，「所以我要讓大家知道，民進黨有辦法執政，都是這些支持者共同為台灣」。
賴清德提醒與會者，除了要專業問政，深耕基層外，在目前民眾高度關注執政黨，從政同志生活應該要簡約，避免引起不必要的困擾，然後傷害民進黨形象，這樣才無愧於溫蒂阿嬤等許多人對民進黨無條件的支持，「我們一言一行都要能夠對得起默默支援我們的台灣人民，這是我們的責任」。
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