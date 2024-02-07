助勞工溫暖過好年！勞動部高屏澎東分署線上申辦僱用安定措施

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郭耿華說，該分署為主動協助勞工朋友，於僱用安定措施公告後，轄區內只要通報減班休息的事業單位，即主動電話關懷，積極提供僱用安定措施相關資料及說明，讓受影響的勞工朋友清楚自己可運用的資源及提出申請。
郭耿華並說，對於不便到就業中心提出申請的民眾，或勞工申請人數較多之事業單位，該分署更提供專人協助填表及收件服務，並貼心到府服務。
郭耿華指出，此次僱用安定措施適用對象為公告辦理期間，即113年1月1日至6月30日，勞雇雙方協商實施減班休息，經地方勞工主管機關列冊通報，且所屬事業單位符合「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」及「旅行及其他相關服務業」等7個行業的受僱勞工，不管全時勞工或部分工時勞工，與雇主協議減班休息的起迄期間達30日以上，即可提出申請。
至於補貼金額計算，是依勞工實施減班休息日前1至3個月的平均月投保薪資與實施減班休息後實際協議薪資差額的50%按月發給，每人每月最高可領新臺幣9200元，最長補助6個月。
郭耿華並指出，凡適用「僱用安定措施」7大行業減班休息的勞工申請時，須備妥文件，包含申請書、身分證或居留證明影本、申請人名義之金融機構存摺影本、當次申請補貼期間薪資清冊或證明、雇主代為申請需檢附委託書，如果是勞工自行申請者則免提供，向高屏澎東分署銀髮人才資源中心、人才資源發展中心、屏東、潮州、台東、澎湖就業中心申請，都有專人受理服務，或是上「台灣就業通」網站線上提出申請，24小時服務不打烊。