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龍年添財運／過年買彩券如何開運?專家建議善用這色系穿搭

▲過年大家都會買張彩券試手氣，尤其今年台彩春節加碼9.7億元，大樂透加開360組百萬元，專家建議可以善用紫色穿搭，來增加財運。（圖／記者林調遜攝）
▲過年大家都會買張彩券試手氣，尤其今年台彩春節加碼9.7億元，大樂透加開360組百萬元，專家建議可以善用紫色穿搭，來增加財運。（圖／記者林調遜攝）

記者顏真真／台北報導

金龍年到來，台灣彩券公司今（2024）年春節加碼9.7億元，其中威力彩頭獎加碼2億元，大樂透更加開360組百萬元，還有春節限量刮刮樂「2000萬超級紅包」，百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂，吸引不少人試手氣。易經財經專家陶文表示，今年是20年一次的「土運變火運」，若好好把握可旺20年，尤其今年財庫位在正北方，文昌旺財位在西北方，北部有機會開大獎，建議買彩券時在穿搭上，可善用象徵「火運」的紫色來開運。

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台灣彩券公司今年春節加碼總獎金達9.7億元，其中威力彩自2月5日當期直接頭獎加碼2億元，並已4連摃 ，2月8日晚間開獎的頭獎上看3.1億元，而大樂透也從2月6日至2月24日連續19天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，再加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，截至2月7日頭獎已連7期摃龜，2月8日晚間開獎的大樂透頭獎上看2.4億元，「春節大紅包」還有316組未開出。

不僅電腦彩券春節加碼，春節限量刮刮樂也熱賣，總計台彩在農曆春節前17款刮刮樂，百萬元以上獎項更達1351個，其中「2000萬超級紅包」刮刮樂有8個頭獎2000萬元共8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元多達1000個，百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，而統計至2月6日，已被刮出1個頭獎2000萬元、122個100萬元，貳獎200萬元+賓士休旅車還沒被刮出。

至於如何在新年增財運？易經財經專家陶文表示，2024年甲辰龍年的正財位在正東方，偏財位在正南方，財庫位在正北方，文昌旺財位在西北方，今年最旺的是西北方，西北是文昌位，也就是旺財位的地方，因此，北部包括雙北、基隆有機會開出大獎，若有到這些地方可以買彩券試試手氣，當然，也可以在家中西北文昌位放聚寶盆，裡面擺放101個硬幣，從1元、5元、10元到50元，一共加起來101顆，代表滿分後的再突破。

此外，陶文建議，過年要買彩券可善用「紫色」穿搭，這也是今年的旺財色系。從「甲辰」龍年太歲角度觀察，甲辰太歲干支組合是天干「甲木」旱地的「辰土」，這樣的組合是60年才會出現一次，「甲木」好比「參天大樹」，具有強化的成長能量，「辰土」是一種可以生長萬物的濕土，而木會生火，火會生土，今年財星是屬土，太歲之木「甲木」會生火，火會生土，紫色就是火，代表旺財顏色，因此，過年買彩券時，建議可以穿著紫色衣飾，或攜帶紫色配件、戴紫水晶，這些都可招財開運。

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