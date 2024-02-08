龍年添財運／過年買彩券如何開運?專家建議善用這色系穿搭

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不僅電腦彩券春節加碼，春節限量刮刮樂也熱賣，總計台彩在農曆春節前17款刮刮樂，百萬元以上獎項更達1351個，其中「2000萬超級紅包」刮刮樂有8個頭獎2000萬元共8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元多達1000個，百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，而統計至2月6日，已被刮出1個頭獎2000萬元、122個100萬元，貳獎200萬元+賓士休旅車還沒被刮出。
至於如何在新年增財運？易經財經專家陶文表示，2024年甲辰龍年的正財位在正東方，偏財位在正南方，財庫位在正北方，文昌旺財位在西北方，今年最旺的是西北方，西北是文昌位，也就是旺財位的地方，因此，北部包括雙北、基隆有機會開出大獎，若有到這些地方可以買彩券試試手氣，當然，也可以在家中西北文昌位放聚寶盆，裡面擺放101個硬幣，從1元、5元、10元到50元，一共加起來101顆，代表滿分後的再突破。
此外，陶文建議，過年要買彩券可善用「紫色」穿搭，這也是今年的旺財色系。從「甲辰」龍年太歲角度觀察，甲辰太歲干支組合是天干「甲木」旱地的「辰土」，這樣的組合是60年才會出現一次，「甲木」好比「參天大樹」，具有強化的成長能量，「辰土」是一種可以生長萬物的濕土，而木會生火，火會生土，今年財星是屬土，太歲之木「甲木」會生火，火會生土，紫色就是火，代表旺財顏色，因此，過年買彩券時，建議可以穿著紫色衣飾，或攜帶紫色配件、戴紫水晶，這些都可招財開運。
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