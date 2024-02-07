台中藍白合開花結果！未當選的蔡壁如、林家興傳皆將入府任要職
總統選舉藍白合最終破局留下傷痕，但台中做為立委藍白合示範區，不僅打出漂亮成績單，還有美滿的續集。唯二落選的立委候選人蔡壁如、林家興，傳將於農曆年後入府，蔡壁如接有給職顧問、林家興則是工策會副總幹事。據了解，蔡壁如若接下市府顧問，應不會擔任民眾黨中央委員，但她設海線服務處的計劃仍繼續中。
記者顏幸如／台中報導
台中立委選戰國民黨提名7席，唯一未提名的海線中一選區，禮讓民眾黨蔡壁如參選，蔡壁如不僅和國民黨年輕選將組成「F4+蔡」，包括韓國瑜、盧秀燕等多位國民黨大咖，也為她站台賣力輔選。開票結果，8個選區被國民黨拿下6席，僅有自台北南下的刺客林家興和蔡壁如未當選。只輸給對手蔡其昌7千多票的蔡壁如則向選民承諾，將在海線設服務處，繼續在台中深耕。
日前有消息傳出，市長盧秀燕邀請蔡壁如擔任有給職的市府顧問、林家興擔任工策會副總幹事，將於年後入府，預計最快大年初六（15）日上任。唯台中市政府不願證實，僅表示市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整以利市政推行，若過年後有人事調整，將會正式發布公告。
傳聞若蔡壁如接任市府顧問，就不適宜接中央委員的黨職，民眾黨今天的中常會，亦未對蔡壁如是否接中央委員作出具體進度。地方政壇密切觀察，蔡未來是否離民眾黨中央和柯文哲越來越遠、離國民黨和盧秀燕越來越近。民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，民眾黨現在需要在地方扎根的人，不缺乏媒體寵愛的人，蔡壁如若擔任市政顧問，在台中深入經營，他樂見其成，也期待蔡壁如接下來的作為。