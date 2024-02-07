勉落實工安及環保！中鋼經營團隊春節前夕拜年活動

中鋼公司經營團隊於今(7)日，展開農曆春節前夕拜年活動，到廠內各單位、工會及總部大樓各子公司拜年，希望同仁與家人好好歡聚，共度年節愉快時光，為新的一年養精蓄銳，並提醒輪班同仁在年節堅守工作崗位時，仍需落實工安及環保工作。
記者黃守作／高雄報導
中鋼董事長翁朝棟，是由經理部門主管陪同下，到廠內設備處、電控處、軋鋼一場等單位拜年，祝同仁新的一年六六大順、吉祥如意，並到中鋼企業工會拜年，感謝工會全年相挺，共同創造勞資和諧的典範。
翁朝棟表示，面對現今產業環境變化、企業ESG永續發展，以及未來碳中和嚴峻挑戰，中鋼在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局，以及公司治理等各面向，將持續精進優化，戮力推動高值化精緻鋼廠、發展綠能產業雙主軸，以及數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型之三轉工作，中鋼不再追求生產更多鋼鐵，而是要攜手下游客戶，共創鋼鐵更大的價值。
翁朝棟說，中鋼今(113)年的經營方針，包括智慧營運 數位化、綠能產鏈低碳化、技術行銷加值化、最適產能精緻化，他期勉全體同仁攜手努力，也期待鋼市在金龍年能夠「龍騰四海、飛龍在天」。
翁朝棟指出，小港廠區是中鋼的生產基地，亦是中鋼的根，因此，此次展開農曆春節前夕拜年活動，他率領經營團隊，先到小港廠區各廠處向主管及同仁拜年，再轉赴總部大樓向其它單位及集團子公司祝賀新年，他提醒同仁們注意春節假期出遊的行車安全及留意飲食均衡，整個拜年活動，在溫馨感人及滿滿年味的氛圍下，圓滿達成任務。