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初一搶福袋！全聯福袋多少錢「4款開箱清算」　誰最賺、它最搶手

▲全聯初一開賣4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合。（圖／全聯提供）
▲全聯初一開賣4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆春節重頭戲來了！賣場福袋即將於初一開搶，其中全聯福袋年年都能吸引消費者夜排搶買，尤其是去年的「4200元萬國通路24吋行李福箱」一開賣秒完售，今年全聯則是跟Discovery合作，推出露營行李箱組合，不過本次為福袋限定商品，並非品牌常規販售品項，因此市售價值無法估算，而今年線上、線下同步開賣的德國雙人鍋福袋組合，原品牌售價8800元，2022年全聯換購活動，也要70枚印花+2899元或30枚印花+3499元，而福袋組合只要1800元即可入手，在臉書社團討論中擊敗往年熱銷的行李箱，成為消費者最想搶的全聯福袋組合。

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🟡全聯福袋多少錢
◾福袋款式：300元／900元／3000元／1800元（福鍋組合線上線下同步開賣）

◾開賣時間：門市大年初一準時9點開搶；全聯小時達上午10點在線上同步販售。

📌【福利熊龍年生肖偶袋】售價300元，限量130,000個，整袋市值約1407元，1次抽獎機會

◾福利熊龍年生肖購物袋
◾福利熊積木萬年曆
◾福利熊撲克牌
◾福利熊A5筆記本2入+三折資料夾
◾全支付虎利紅包袋3入
◾德國dalli機能衣物超濃縮洗衣精40ml
◾舒潔喀什米爾抽取衛生紙無香60抽，市價約16.5元
◾悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml，市價約17元
◾天地合補 葉黃素凍20g一條入，市價約39元
◾華元玉黍叔50g，市價約17元
◾華元蚵仔煎34g，市價約16元
◾新春大禮包（含傳藝門票兌換券）

▲福利熊龍年生肖偶袋售價300元，限量130,000個，整袋市值約1407元，1次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲福利熊龍年生肖偶袋售價300元，限量130,000個，整袋市值約1407元，1次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲福利熊龍年生肖購物袋，可收納成為玩偶大小。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲福利熊龍年生肖購物袋，可收納成為玩偶大小。（圖／記者鍾怡婷攝）
📌【Discovery四輪摺疊收納購物車】售價900元，限量25,000個，整袋市值約2737元，3次抽獎機會

◾Discovery四輪摺疊收納購物車
◾福利熊積木萬年曆
◾福利熊撲克牌
◾福利熊A5筆記本2入+三折資料夾
◾全支付虎利紅包袋3入
◾五月花 極上抽取式衛生紙94抽，售價約15元
◾悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml，市價約17元
◾橘子工坊 天然制菌洗衣膠囊 20g 2 入
◾高樂氏 居家殺菌濕紙巾隨身包9片
◾益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力250ml，市價約63元
◾福樂全脂保久乳200ml/6 入，市價約70元
◾華元玉黍叔50g，市價約17元
◾華元蚵仔煎34g，市價約16元
◾新春大禮包（含傳藝門票兌換券）

▲Discovery四輪摺疊收納購物車，售價900元，限量25,000個，整袋市值約2737元，3次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Discovery四輪摺疊收納購物車，售價900元，限量25,000個，整袋市值約2737元，3次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
📌【Discovery 26吋多功能露營行李箱】，售價3000元，限量7,560個，整袋市值約8037元，10次抽獎機會

◾Discovery 26吋多功能露營行李箱
◾福利熊積木萬年曆
◾福利熊撲克牌
◾福利熊A5筆記本2入+三折資料夾
◾全支付虎利紅包袋3入
◾五月花 極上抽取式衛生紙94抽，售價約15元
◾悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml，市價約17元
◾橘子工坊 天然制菌洗衣膠囊 20g 2 入
◾高樂氏 居家殺菌濕紙巾隨身包9片
◾益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力250ml，市價約63元
◾福樂全脂保久乳200ml/6 入，市價約70元
◾華元玉黍叔50g，市價約17元
◾華元蚵仔煎34g，市價約16元
◾新春大禮包（含傳藝門票兌換券）

▲Discovery 26吋多功能露營行李箱，售價3000元，限量7,560個，整袋市值約8037元，10次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Discovery 26吋多功能露營行李箱，售價3000元，限量7,560個，整袋市值約8037元，10次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Discovery 26吋多功能露營行李箱，售價3000元，限量7,560個，整袋市值約8037元，10次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Discovery 26吋多功能露營行李箱，售價3000元，限量7,560個，整袋市值約8037元，10次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
📌【德國雙人多功能微電腦電子鍋2L】售價1800元，線上線下開賣、限量8800個，整袋市值約9,458元，6次抽獎機會

◾德國雙人多功能微電腦電子鍋2L，市價8800元
◾福利熊明信片包裝米
◾福利熊撲克牌
◾福利熊A5筆記本2入+三折資料夾
◾全支付虎利紅包袋3入
◾五月花 極上抽取式衛生紙94抽，售價約15元
◾悅氏鎂日補給運動風味氣泡飲520ml，市價約17元
◾橘子工坊 天然制菌洗衣膠囊 20g 2 入
◾益力壯 優蛋白高鈣配方肽給力250ml，市價約63元
◾福樂全脂保久乳200ml/6 入，市價約70元
◾華元玉黍叔50g，市價約17元
◾華元蚵仔煎34g，市價約16元
◾新春大禮包（含傳藝門票兌換券）

▲德國雙人多功能微電腦電子鍋2L，售價1800元，限量8,800個，整袋市值約9,458元，6次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲德國雙人多功能微電腦電子鍋2L，售價1800元，限量8,800個，整袋市值約9,458元，6次抽獎機會。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全聯福袋獎項

◾Tesla Model X純電動運動休旅車-白（2名）
◾Volvo XC40 Recharge純電轎跑車-一白一綠（2名）
◾Gogoro VIVA XL（15名）
◾挪威奮進號自由行3日（34名）
◾中華航空，台北-日本東京單人來回機票（34名）
◾中華航空，台北-菲律賓宿霧單人來回機票（34名）
◾World Gym 3個月單點運動會籍（34名）
◾寶島眼鏡護眼大禮包（34名）
◾必勝客大披薩兌換卷6張（34名）
◾雪坊優格益生菌大禮包（34名）
◾一之軒線上購物金3,000元（34名）
◾GIORDANO 1,000元商品券（34名）

▲全聯福袋總獎額超過1400萬，包括特斯拉電動車、挪威之旅。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福袋總獎額超過1400萬，包括特斯拉電動車、挪威之旅。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡家樂福「2024福氣龍來」福袋
◾開賣時間：2月10日上午10點
◾福袋款式：198元

福袋內總價值超過500元，包含零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，以及最令人期待的刮刮卡一張，全台限量12000份福袋，量販店預計每店100份、超市店預計10至30份，再抽全台環島、跳島一年之旅。

▲家樂福龍年福袋開箱。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福龍年福袋開箱，售價198元跟去年相同，一路凍漲7年。（圖／記者鍾怡婷攝）

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